倪晨曦夏威夷茂宜島森林婚禮　被譽為世上最浪漫婚禮場地

倪晨曦（Elva）今年年初同老公於夏威夷舉行婚禮，香港的婚禮被疫情打亂，她趕在BB出世之前，於香港完成註冊儀式，她日前於社交平台公開夏威夷婚禮的靚相、花絮及短片，當中廢墟森林系婚禮場地Haiku mill成為焦點，原來這是近年最受各地新人歡迎的海外婚禮場地。

倪晨曦（Elva）今年初在夏威夷茂宜島舉行森林風婚禮。（IG圖片／misselvani）

位於夏威夷茂宜島 (Maui) 著名婚禮場地Haiku mill，是由一所廢棄的製糖廠改造而成，擁有超過150年的歷史，這個古蹟被藤蔓覆蓋，長滿苔蘚的石板，不加人工修飾，充滿原始森林氣息，是近年超Hit的婚禮場地，更被譽為世上最浪漫的婚禮場地。

Haiku mill是近年的熱門海外婚禮場地。（IG圖片／Haikumill）

場地佈滿藤蔓，充滿原始森林氣息。（影片截圖）

白天充滿復古森林活力氣息，晚上點亮水晶燈，浪漫而狂野，更有原住民舞火棒表演，新人與賓客在場內跳舞狂歡。場內能容納100位賓客，全日12小時租場費用為USD 8,500（約港元66,000），星期六則需USD 10,500（約港元80,000）；3小時證婚儀式則只需USD 3,600（約港元28,000）。

晚上點亮水晶燈，又是另一種情調。（影片截圖）

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在茂宜島上舉行婚前派對，亦另有一番情調，點擊圖片：

近年不少藝人都在海外舉行婚禮，雖然目前全球受疫情影響，舉行海外婚禮對新人來說有點困難，但如果計劃兩三年後結婚的新人，不妨參考這些名人之選。

點擊圖片：

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