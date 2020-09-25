自煮女人最漂亮︱原來係彭秀慧徒弟？　鄧穎芝張紋嘉對事業仲有火

歌手鄧穎芝（Vangie）與張紋嘉（Crystal）日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓，節目將於周六（26/9）晚上10時播出。鄧穎芝與張紋嘉早年跟彭秀慧進修演技而認識，在節目中三人合力炮製具高營養、適合女士食用的「黑豆茨實節瓜盅」，當中廚藝麻麻的張紋嘉，甫出場即表示對入廚感到緊張，期間她亦雞手鴨腳，反觀對烹飪頗有心得的鄧穎芝有板有眼，難怪當主持人彭秀慧笑言要每集都邀請張紋嘉，張紋嘉聞言即自嘲：「再喺咁我會嫁唔出！」

歌手鄧穎芝（Vangie）與張紋嘉（Crystal）日前為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓。

在節目中三師徒無所不談，期間提到鄧穎芝曾自資出唱片及張紋嘉曾自資開騷時，彭秀慧表示挺欣賞她們，彭秀慧指她們雖然合資發展不同生意，例如：賣大閘蟹、賣盤菜、賣二手衫等，但其實她們為圓夢亦會不惜自掏腰包，而鄧穎芝與張紋嘉異口同聲表示，對演藝事業的熱誠算是受媽媽遺傳所影響，張紋嘉說：「唔知點解我咁鍾意做舞台劇？其實媽媽喺我細個時做業餘劇團，媽媽第一次帶我喺台上演出，我記得當時仲係用手寫稿。」至於鄧穎芝亦透露媽媽在她年幼時，曾在酒廊唱歌，不過最後為了屋企，而放棄了歌唱事業。

在節目中，鄧穎芝、張紋嘉和彭秀慧三師徒無所不談。

對於演藝路，鄧穎芝直言最緊要舒服，她說：「喺呢行咁耐，曾自資出唱片亦付出咗好多，但一直停留喺同一位置，所以都想嘗試其他發展，但唔係完全放棄演藝事業、唔係要完全退出，如果突然有日我想錄首歌，可能有天我會再想唱歌，我覺得咁樣會舒服啲。」張紋嘉對於將來的演藝事業，最重要是有滿足感：「我會去做啲畀到我滿足感嘅事、舉行自己嘅騷、講自己想講嘅說話、演自己想演嘅戲。」