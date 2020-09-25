C9特工劇評｜首五集有兩大落差　特工世界未建立觀眾要時間代入

於9月21日首播的《C9特工》緊接《殺手》、《反黑路人甲》的無綫9點半第三線劇昤段，本以為此劇會繼承前兩套劇的優質水準，怎料看完五集後，覺得雖然多一點時間入局，就算以最精彩的第一集評核，對比返《殺手》《反黑路人甲》的首集來說，看 看得出有點距離，可能同製作成本有關係，其實單睇《C9特工》的首五集，有兩大弱點已經顯而易見，希望下星期會因劇情推進而改善，不過有馬國明、高海寧孭飛，始終有一定吸引力。

「鋼管舞式」開槍，實在看得令人尷尬。（《C9特工》截圖）

特工分部可以叫Pizza外賣，一點警覺性都沒有，難怪第一集就全員炸死了。（《C9特工》截圖）

首集未能建構世界觀



第一集永遠是最重要，要令觀眾在42分鐘內(一集平均長度)，成功建構世界令觀眾信服，而《C9特工》第一集就講到C9特工/Cute媽（高海寧飾）與B3（黎諾懿飾）成功化解一場政治危機，其後打算執行另一任務時，特工總部卻不幸發生大爆炸，全員罹難，但高海寧就因為一場交通意外成功避過一劫，遇上賣菜佬高大勁（馬國明飾）更擦出愛火花，還結了婚。後來數集更用上大量篇幅描寫馬國明一家人的日常生活，由煮早餐到洗衫落多少洗衣粉都拍攝出來，以上劇情全部令觀眾估到哂又不太緊湊，令觀眾好容易「出戲」，觀眾一「出戲」就會對劇集很多細節覺得不合理而變得難以投入，反觀《殺手》第一集，連場的動作戲，精彩得來又幫助故事推進，觀眾基本上沒有時間去分析，《反黑路人甲》同樣套路，以快打慢帶著觀眾去走，好快令觀眾投入到劇集的世界。

這個場景佈置是不是有一種似曾相識的感覺？下面會揭曉在哪一套劇集出現。（《C9特工》截圖）

劇情交待要加強

亦由於未能建構世界觀，加上觀眾未投入，那就容易令觀眾難以信服當中的劇情，為什麼一個長年對付恐怖分子的組織，會這麼兒戲地被放炸彈全部炸死？又為什麼兩個特工可以大模斯樣當街駁火殺人，最後只叫公司同事處理就搞掂？再又為什麼一個職業美女特工會愛上賣菜佬，打理家頭細務兼洗底褲？並不是說特工不能愛上平凡人，但應該交待一下他們之間的追求過程。是劇組太高估觀眾的想像力，還是因為篇幅問題?希望下週兩位主角的感情有更多吸引的發展，因為要觀眾愛上兩位男女主角，跟他們有出生入死，劇集才會好看。

神秘的特工組織，竟然會合照留念，不說還以為正在是80年代劇情。（《C9特工》截圖）

就以《殺手》、《反黑路人甲》這兩套建立在現實世界中的故事為例，雖同樣是虛構故事，但手法卻高明得多，兩套劇的第一集除深深地「勾起」觀眾的好奇心，還留下不少懸念。反觀《C9特工》致命之處，五集都好像未建構到一個特工世界，高海寧所屬的組織叫什麼名字？為什麼會有這個特工組織？甚至C9（高海寧飾）與B3（黎諾懿飾）講了足足5集的「黑洞」組織，都只是流於表面，對觀眾來說，特工這一部份是可有可無的，黎諾懿調查高海寧記唔記得特工身份，亦玩了成集，那些套路還是老土的錯摸，看得令人有點尷尬。

（《C9特工》截圖）

冇人想知煮麵點樣先好食。（《C9特工》截圖）

「Bug位」多不在話下，其實《C9特工》所用的橋段比較眼熟，不過問題不大，特工片大部份都很想似，《職業特工隊》系列，或者近年好紅的《皇家特工》，其實大橋也不新，撇除製作成本，分野在情節上的細節，這方面處理《C9特工》就未夠心思，如第三集講到高海寧察覺到自己被人監視，再反跟蹤引黎諾懿出現，最後再在船上再會，將劇情不厭其煩地解釋一次...十足十80年代劇集套路一樣。相比起《反黑路人甲》，在創意上就超前幾個「身位」，王浩信在每集之中都有一個難題要解決，而他亦會用最意想不到的方法解決，反觀《C9特工》的橋段以首五集來說就欠一點驚喜，不過《C9特工》有馬國明、高海寧擔正，二人人氣高企，對劇集有正面的作用。

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