金鐘獎2020︱林哲熹「倒米」唔撐自己新劇睇頒獎禮：視帝隨時爆冷

台灣電視界盛事「第55屆金鐘獎」，將於周六晚（26/9）在台北國父紀念館舉行，今屆因為「年度神劇」《想見你》以及在Netflix人氣高企的《誰是被害者》分別獲得6項和8項提名，所以香港觀眾對賽果尤其關注。 撰文：游大東 訪問照片及劇照：衛視中文台提供

去年憑《我們與惡的距離》應思聰一角，入圍金鐘獎「戲劇節目男配角獎」的台灣新世代演員林哲熹，與入圍今屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎的謝欣穎，因為參演衛視中文台新劇《愛的廣義相對論》而接受游大東獨家越洋視像專訪。

去年憑《我們與惡的距離》應思聰一角，入圍金鐘獎「戲劇節目男配角獎」的台灣新世代演員林哲熹，日前為宣傳衛視中文台新劇《愛的廣義相對論》（香港會安排在衛視電影台播放）接受獨家越洋視像專訪時，回應自己怎樣看今屆「金鐘視帝」（戲劇節目男主角獎）誰屬時，他直言「𢲷爆頭」：「今天有特別去想這件事情，雖然我沒有全部都看，但我覺得這次入圍的都很可怕！」

台灣演員林哲熹與謝欣穎，日前為宣傳衛視中文台新劇《愛的廣義相對論》（香港會安排在衛視電影台播放）接受游大東獨家越洋視像專訪。（衛視中文台提供）

看看提名，殺入終極五強的分別有《誰是被害者》的張孝全、《想見你》的許光漢、《噬罪者》的莊凱勛、《苦力》的蔡昌憲和《鏡子森林》的姚淳耀，香港讀者當然視這個獎項為張孝全與許光漢之爭，但林哲熹有另一番見解：「除了許光漢跟張孝全，其他入圍的討論度可能沒有那麼高，但我看過一些片段，也覺得很厲害，自己有點選不太出來，我覺得有可能會爆冷，是大家有可能沒想過，蠻刺激的。」而跟林哲熹一同受訪的拍檔謝欣穎，今年憑《住戶公約第一條》入圍迷你劇集（電視電影）女配角獎，林哲熹說睇好對方奪獎：「我會支持謝欣穎！」她則預測張孝全是「金鐘視帝」的心水：「因為我喜歡《誰是被害者》，所以會朝這個方向去想。」

今屆「金鐘獎」視帝（戲劇節目男主角獎），外界預測為《想見你》許光漢與《誰是被害者》張孝全之爭，但林哲熹受訪時直言賽果隨時爆冷。（劇照）

他們有份參演的《愛的廣義相對論》第二單元《迴圈》，在台灣播出的時間剛好與今屆「金鐘獎」重疊，林哲熹竟然「倒自己米」說：「說老實話，這個禮拜六，我也蠻想看金鐘獎的，哈！」《愛的廣義相對論》由孫啟明執導，耗時兩年籌備與拍攝，以鄧麗君三首經典歌曲串連出三個單元：《明晚空中見》、《最後一戰》、《迴圈》，題材囊括親情、愛情、未來科幻與懸疑，其中《迴圈》對應經典歌曲《我只在乎你》，由謝欣穎、林哲熹、李銘忠主演，時空背景設定在2036年，是台灣罕有的科幻劇，劇中謝欣穎飾演記憶銀行的創辦人艾思琳，與林哲熹飾演駭客阿賓，旨在帶出，角色選擇帶來的遺憾。《迴圈》周六在台灣首播，香港觀眾可於本周日（27/9）晚上9點半在衛視電影台收看。

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《想見你》編劇簡奇峯親解許光漢擔正原因：根深蒂固相信他會紅！

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【第55屆金鐘獎演員獎項入圍名單】



戲劇節目男主角獎：姚淳耀／《鏡子森林》

張孝全／《誰是被害者》

莊凱勛／《噬罪者》

許光漢／《想見你》

蔡昌憲／《苦力》

戲劇節目女主角獎：

天心／《最佳利益》

林玟誼／《苦力》

柯佳嬿／《想見你》

莫允雯／《用九柑仔店》

楊謹華／《鏡子森林》

戲劇節目男配角獎：

侯彥西（王杰）／《用九柑仔店》

馬力歐／《國際橋牌社》

曹晏豪／《噬罪者》

楊烈／《苦力》

蔡阿炮（蔡明毅）／《苦力》

戲劇節目女配角獎：

李劭婕／《客家尋味劇場 ─ 烏陰天的好日子》

李璇（朱繼屏）／《大林學校》

袁艾菲／《我們不能是朋友》

蔡淑臻／《噬罪者》

謝瓊煖／《苦力》

迷你劇集（電視電影）男主角獎：

洪都拉斯（洪勝德）／《公視人生劇展 ─ 盲人阿清》

張孝全／《罪夢者》

莫子儀／《追兇500天》

陳竹昇／《公視人生劇展 ─ 殘值》

游安順／《新創電影短片 ─ 大吉》

迷你劇集（電視電影）女主角獎：

小薰（黃瀞怡）／《追兇500天》

吳以涵／《俗女養成記》

吳奕蓉／《客家電視電影院 ─ 大桔大利 闔家平安》

李又汝／《無主之子》

謝盈萱／《俗女養成記》

迷你劇集（電視電影）男配角獎：

太保／《公視人生劇展 ─ 殘值》

王柏傑／《罪夢者》

孫綻／《無主之子》

游安順／《公視人生劇展 ─ 盲人阿清》

廖欽亮／《新創電影短片 ─ 大吉》

迷你劇集（電視電影）女配角獎：

丁寧／《公視人生劇展 ─ 殘值》

范曉萱／《罪夢者》

楊麗音／《俗女養成記》

謝欣穎／《住戶公約第一條》

琇琴／《俗女養成記》