盤點5段視后級喊戲　唐詩詠最悲壯　鍾嘉欣的眼淚更惹人憐愛

雖然眼淚和演技，從來沒有直接關係，但由於香港影視作品中的喊戲多次「大頭」鏡頭為主去拍攝，從而令該名演員的表情盡入觀眾眼簾，就如一把雙刃劍，演員可以藉以展現演技，換個角度，亦可能會令演員自曝其短。

過去無綫孕育了不少好戲之人，例如兩屆視后佘詩曼於最近重播劇集《使徒行者》中的一場喊戲，就成為她的代表作之一。

重溫阿佘如何在3分鐘，演足4種情緒，3段昇華的崩潰：

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除了阿佘之外，其實TVB劇集中還出現過多場經典喊戲，最經典的要算上唐詩詠在《神探高倫布》中的一場。當年有傳媒在探班時拍攝到唐詩詠在現場哭得相當激動，除了眼紅、淚流滿面之外，其鼻孔流出的三吋長鼻涕亦清晰可見。不過兩屆視后田蕊妮亦在劇集《迷》其中一集內表演喪女的兩種崩潰狀態，同樣眼淚鼻涕自然流露，哭得觀眾亦心痛。

重溫兩位視后喊戲的經典畫面：

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但對比起七情上面的喊戲，楊怡在《再創世紀》的一場黯然哭訴同樣大挑戰，絕望的表情卻淚水湧現，比起傷感，更覺絕望和無力感。

而提到哭得最靚的TVB女演員，一定要提「民選視后」鍾嘉欣（Linda）！Linda在演繹喊戲時雖然同樣是七情上面，熱淚盈眶，但每次Linda的喊戲總予人一種想去呵護，想去關心、關懷的感覺，或者這是Linda天生的一種表情特質，特別惹人憐愛。然而，鍾嘉欣「喊戲」最成功的一次，卻並非出現在劇集中，反而是在《玩嘢王》中捉弄甄澤權的一幕。

一齊嚟重溫鍾嘉欣如何騙得過世界級魔術師甄澤權：