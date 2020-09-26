周秀娜舊愛陳偉成被指情挑人妻尋開心　嬲爆疑懸紅10萬元重酬緝兇

周秀娜舊愛，現年的38歲的髮型師陳偉成（Avis）去年與Part-time model黃樂樂（前名黃藹樂）奉子成婚，兩人經常在IG上大曬恩愛放閃，Avis將自己打造成一個好老公、好爸爸的形象，可是日前卻有讀者向傳媒爆料，指Avis透過WhatsApp撩人妻，更有他們的情慾對話截圖。而巧合地Avis有份投資位於旺角的健身中心，日前亦被人在門外貼大字報兼淋紅油，未知是否與他的桃色糾紛有關。

性感女神周秀娜。(周秀娜ig)

有關的情慾對話截圖上顯示對話時間於凌晨1時多，Avis問對方可有掛住他，還附上心心emoji，對方表示正跟老公在一起，Avis就相約對方明晚出外開心吓，他會想方法叫他老婆返屋企湊小朋友。該名人妻直指Avis這麼多年也沒有改過，Avis就明言要跟對方發生關係。人妻大罵Avis癡線，指責Avis不應騷擾她，又謂Avis在老婆懷孕期間都有不停聯絡她。人妻叫Avis不要再死纏爛打，豈料Avis竟表示大家只是出來開心吓，有何問題，不過是各取所需而已。據知事件中的那位人妻其實未結婚，一直用老公來做擋箭牌拒絕Avis，她曾是Avis舊愛，現有一位感情穩定的男朋友。

陳偉成與老婆好恩愛。(陳偉成ig)

對於被爆料與人妻有情慾對話，Avis回應傳媒表示當是一個好好的笑話，自己完全不知道原因， 他結婚之後也沒有同一個女性朋友出過街，也沒有再去過夜場和應酬，每日都陪住老婆和仔仔，這些對話無可能出自他的口中，他老婆也不會相信。他甚至揚言想以10萬元重酬緝兇。他老婆黃樂樂亦表示百分百相信老公。Avis昨晚就於IG上post了他攬住老婆的照片發文澄清兼放閃，他亦已報警處理。

陳偉成攬住老婆澄清傳聞。(陳偉成ig)

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