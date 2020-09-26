你還好嗎｜韓國K-POP疫市收入激增　韓團SJ線上演出狂吸60億圜

TVB節目《你還好嗎》最後一集就帶大家去到疫境下的韓國，雖然自疫情爆發以來，韓國旅遊業受到重創，明洞商圈一片冷清，不少商店、餐廳被迫停業甚至倒閉！但風靡全球K-POP竟順勢開發新模式，收入竟突飛猛進，有增無減，令人嘩然！

節目由洪永城主持！（電視截圖）

節目講到韓國龍頭娛樂公司SM娛樂打造了創新線上演唱會模式，今年4月起進行第一次演出後，馬上引起全球韓迷高度關注！線上演唱會總監更透露他們一早就開始籌備這個計劃，而疫情反而加速了他們的步伐，他們更以AR（擴張實境）等技術，製作出更有動感的舞台，完成度更高的舞台演出。

網上觀看一場大概二百幾蚊港幣！（照片來源：Label SJ）

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至於跟歌迷的互動環節他們都沒有忽略，在演出過程中使用了大量影像通話技術，令歌手能夠聽到觀眾的歡呼聲和應援，甚至可以一對一地直接與藝人進行對答。這間公司從四月到八月總共舉行了八場的線上演唱會，當中韓團SUPER JUNIOR的演出更吸引了全球超過12萬人同時在線觀看，比起平時實體演唱會，多了整整十倍觀眾，一場演出的門票收入高達60億圜（約3900萬港幣），看來香港的娛樂公司也要加緊腳步！

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