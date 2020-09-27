【金鐘獎2020．得獎名單】年度神劇《想見你》橫掃4獎成大贏家

台灣「第55屆金鐘獎」今日（26/9）在台北國父紀念館舉行，而年度神劇《想見你》亦成為了大贏家，不但捧走了終極大獎「戲劇節目獎」，更令柯佳嬿奪得「戲劇節目女主角獎」，第二度成為「金鐘視后」，而幕後人員致謝辭後，主持曾國城讓失落視帝的許光漢講感言，許光漢說：「因為這部劇得到很多，我祝福2020，謝謝。」

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重溫紅地氈盛況：【金鐘獎2020．紅地氈】袁艾菲、楊謹華鬥性感 柯佳嬿密實藏玄機

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金鐘得奬完整名單：

【戲劇節目獎】《想見你》

【戲劇節目導演獎】高炳權、曾英庭《用九柑仔店》

【戲劇節目女主角獎】柯佳嬿《想見你》

【戲劇節目男主角獎】姚淳耀《鏡子森林》

【節目創新獎】《我在市場待了一整天》、《想見你》

【戲劇節目編劇獎】簡奇峯、林欣慧《想見你》

【戲劇節目男配角獎】馬力歐《國際橋牌社》

【戲劇節目女配角獎】蔡淑臻《噬罪者》

【益智及實境節目主持人獎】曾國城、蔡尚樺《全民星攻略》

【益智及實境節目獎】《全民星攻略》

【綜藝節目主持人獎】浩子（謝炘昊）、乱彈阿翔（陳泰翔）《台灣金頌》

【綜藝節目獎】《綜藝大熱門》

【非戲劇類節目導播獎】李麗芳 《第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮》

【非戲劇類節目導演獎】柯金源《紀錄觀點 神殿》

【非戲劇類節目剪輯獎】滕兆鏘《真世代—媽祖住我家》

【自然科學及人文紀實節目主持人獎】吳秀梅Siku Sawmah《原味好時尚》

【人文紀實節目獎】《ivucung誰謎了路》

【自然科學紀實節目獎】《消失的王者》

【生活風格節目主持人獎】高怡平《家庭八點檔轉轉發現愛》

【生活風格節目獎】《我在市場待了一整天》

【終身貢獻獎】林正雄先生（藝名：林義雄）

【終身貢獻獎】陳麗如女士（藝名：小鳳仙）

【電視電影獎】《新創電影短片大吉》

【迷你劇集獎】《俗女養成記》

【迷你劇集（電視電影）編劇獎】靳家驊《新創電影短片 大吉》

【戲劇類節目剪輯獎】林政宏 《俗女養成記》

【戲劇類節目攝影獎】周宜賢、楊豐銘、孫紀明《罪夢者》

【美術設計獎】梁碩麟、施筱柔《罪夢者》

【燈光獎】松銘《罪夢者》

【聲音設計獎】高偉晏、鄭元凱、許家維、黃鎮洋、湯湘竹《罪夢者》

【迷你劇集（電視電影）女主角獎】吳奕蓉《客家電視電影院—大桔大利 闔家平安》

【迷你劇集（電視電影）男主角獎】游安順《新創電影短片 大吉》

【戲劇節目最具潛力新人獎】李沐《誰是被害者》

【迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎】白小櫻《住戶公約第一條》

【兒童少年節目主持人獎】Buya（陳宇）、Pagnoyod（鍾家駿）《kakudan時光機》

【兒童少年節目獎】《出發騎幻島》

【動畫節目獎】《FOOD超人第二季》

【迷你劇集（電視電影）女配角獎】琇琴 （于子育）《俗女養成記》

【迷你劇集（電視電影）男配角獎】游安順《公視人生劇展盲人阿清》