畢彼特27歲女友Nicole米蘭時裝周行天橋　獲傳媒盛讚有台型

現年56歲的畢彼特（Brad Pitt）上月被爆戀上小29歲的德國模特兒Nicole Poturalski，兩人被傳媒拍得一同到法國南部度假，令Nicole人氣急升。上周五Nicole在米蘭時裝周，穿上簡約的黑色連身長裙為高級品牌行天橋，獲傳媒盛讚有氣質又有台型。Nicole其後在Instagram上載照片，並留言感激品牌的邀請和幫助她的團隊，寫道：「仍夢著這場完美的時裝騷！」

外國傳媒《每日郵報》透露Nicole是有夫之婦，有知情人士指，畢彼特早就認識Nicole的丈夫Roland，更經常回去到Roland所開的高級餐廳Borchardt用餐。去年畢彼特去Roland位於柏林的餐廳時，Roland將他的太太Nicole介紹給畢彼特認識，而當時畢彼特見到Nicole就對她一見鍾情，Nicole亦將自己的電話號碼給了畢彼特。

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兩人認識幾星期後，Nicole前往洛杉磯工作時再與畢彼特見面，去年11月兩人亦被影到一同出席去Kanye West演唱會。消息指，畢彼特跟Nicole至今已拍拖9個月，但Nicole仍未跟Roland離婚。而Nicole為米蘭時裝周行騷，畢彼特亦未見有同行。