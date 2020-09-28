賈曉晨頂唔順荷爾蒙變化疑抑鬱症復發　微博分享靚相為自己打氣

賈曉晨（JJ）早前踏入38歲生日，同時宣布懷上第二胎喜訊。JJ今日（28/9）在微博透露心情，她似乎最近略感低落，更在文中直言，作為一個有嚴重抑鬱病史的人，她認為荷爾蒙變化比身體疼痛更難以忍受，又分享靚相為自己打氣。

JJ今日在微博出Po，直言荷爾蒙變化比身體疼痛更難以忍受，更分享靚相為自己打氣。（賈曉晨微博圖片）

雖然JJ和「力王」樊少皇於2016年結婚後一直非常幸福，誕下愛女「小飯兜」後又宣布懷有二胎，但兩人感情路亦並非一帆風順。結婚前樊少皇被揭有妻女，JJ即被冠上第三者之名，更因此患上抑鬱症，婚後懷孕又令她的情緒病起伏不定。JJ年初透露戒食抗抑鬱藥後，腦袋似「一直重複在離地感」。

雖然病情反覆，情緒不時失控，不過JJ接受傳媒訪問時指囡囡是她的靈藥，坦言要學識控制自己。JJ接受《香港01》訪問時透露，老公樊少皇現時家庭為重，「佢現在推曬所有工作照顧個女，仲要照顧我，日日忙到停唔到」，更要一個人做幾個人的工作，24小時陪住愛女，真是個廿四孝老公！另外，早前JJ透露愛女手受傷，JJ則表示阿女手部傷勢已癒。

JJ在生日當天宣布懷上第二胎！（IG@jj_fatuma）

賈曉晨38歲生日宣布懷第二胎 爆樊少皇日日親自下廚照顧妻女