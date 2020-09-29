熟女強人︱首集爆吳家麗為雪卵到期焦慮　胡杏兒演性治療師戲份少

ViuTV新劇《熟女強人》（簡稱《熟》劇）於周一（28/9）晚首播，由多位知名演員擔正主角，包括資深演員吳家麗和無綫視后胡杏兒，首次拍港劇的吳千語挑戰雙性傾向角色，同劇演員包括陸詩韻、沈卓盈、何佩瑜、曾樂彤、朱栢康、黃錦燊等等。

胡杏兒飾演性治療師鄒靜，溫柔理智，擁有一個幸福家庭，首集便穿上性感睡衣示人，勾引自家老公。（影片截圖）

《熟女強人》是ViuTV暌違多時的自製劇，當中最強賣點是「無綫視后」胡杏兒擔正做女主角。胡杏兒在戲中飾演性治療師鄒靜，身份的確新鮮，戲中亦透露她與陸詩韻飾演的許嘉怡因爭仔而留下牙齒印的線索。可惜首集胡杏兒戲份不多，首半個鐘劇情旨在介紹多位角色背景和關係，其後戲份均集中在另一主角吳家麗（飾演「教主」魏辰晞）身上，據知要去到第三集，焦點才落在杏兒身上。

56歲吳家麗飾演「教主」魏辰晞，戲中她是女強人，周旋在兩男之間。（影片截圖）

《熟》劇一早明言會採用新穎大膽的題材，例如探討雪卵、同性戀、性上癮、換妻及脫單等現代女性議題。首集吳家麗所飾演的「教主」魏辰晞帶出了節目主題，戲中原來吳家麗於約十年前選擇雪卵，但因期限快到卻仍未找到完美精子而顯得焦慮。

但此事談及到此便點到即止，之後便集中在吳家麗如何周旋在兩個男人之間，令人略感失望，即使是吳家麗與男人調情的對話都稍嫌老土，予人沉悶之感。不過始終是第一集，觀眾未能進入劇情亦屬正常，之後劇情和角色發展會否有突破且要耐心看下去。

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