米莉芭比布朗成下一個愛瑪屈臣？　16歲榮升電影監製兼做老闆

憑Netflix王牌劇《怪奇物語》（Stranger Things）「Eleven」一角而爆紅的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），12歲已經成為炙手可熱的童星。年年輕輕的米莉吸金力超強，除了去年開設個人彩妝品牌榮升老闆之外，在最近登陸Netflix的原創電影《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）中擔任主角兼監製，成為荷里活最年輕的監製之一！

自米莉爆紅後，有不少媒體和網民都將她跟同樣是童星出身的愛瑪屈臣（Emma Watson）作比較。不過米莉的賺錢能力似乎比愛瑪強勁得多，由於有生意頭腦和在演藝界甚有野心，令米莉不斷在圈中接觸不同範疇的工作，而最近就成為了《天才少女福爾摩斯》的監製。據知米莉的片酬已經高達約610萬美金（4700萬港元），在拍攝期間個個以乘搭私人飛機，身價和待遇已經比起不少一線女星高。

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有不少人比喻米莉為下一個愛瑪屈臣，因為她除了成為不同品牌的代言人，更創立了主打青少年路線的有機個人化妝品牌「Florence by Mills」。米莉曾於訪問中表示，因10歲開始拍攝工作而需要化妝，導致皮膚出現問題，所以決定用兩年時間研發能改善皮膚狀態的護膚品和彩妝。

另外，米莉去年成為聯合國兒童基金會的親善大使，她曾於聯合國高峰會上發表講話，呼籲大家正視兒童欺凌問題，更透露自己曾是受害者。由於米莉天生患有聽障，近年有一邊耳朵更完全失聰，但她亦因而被同學欺凌，幸好得到朋友和家人的幫助下，慢慢克服負面情緒。其實米莉跟愛瑪屈臣同樣有才華美貌兼備，但Millie比起愛瑪年輕，前途一定無可限量。