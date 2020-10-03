陳靜、林芊妤都係畫筆下「女神」　漫畫大師林祥焜：樂宜身材最正

90年代由漫畫家林祥焜以畫「女神」肖像漫畫開始打出名堂，經他畫筆下的美女不下一百位，有陳靜（Dada）、何佩瑜、林芊妤（Coffee）、DJ Soda、雷凱欣以及樂宜等等。他接受《香港01》訪問時，就解釋開始畫「女神」肖像漫畫的原因：「因為嗰時特別興打鬥漫畫，龍虎門、中華英雄嗰類，全部都係打打殺殺，好少人專注畫女仔。點解香港搵本畫靚啲女仔嘅漫畫都冇，所以我就立志要喺香港畫壇畫靚啲女！」

陳靜（Dada）也是林祥焜的筆下「女神」之一。（圖片由受訪者提供）

畫「女神」漫畫有什麼技巧？他笑了一笑，然後一本正經的說：「哈！首要條件係好色！其次就係要留意眼神，身材同衣服的線條，全部都要睇通睇透，呢啲全部都要學！」還說有興趣的朋友，不妨找他拜師學藝。

上年濱崎真緒（Mao）到港時，林祥焜也曾跟她見上了數面，就畫出了這幅作品。（圖片由受訪者提供）

濱崎真緒（Mao）近年在亞洲女DJ界快速冒起，同時她也是樂宜的同門，十分受歡迎。（IG@maohamasaki_official）

既然是畫盡全港「女神」，那麼總會有一兩張得意之作吧。他最愛的作品竟然不是陳靜、何佩瑜或者林芊妤：「揀好張有把握又靚嘅相之後，就可以開心落筆。講滿足感比較大嘅，Toto（湯沛宜）丶麥紫莉、黃文意同Tanya（吳家欣）！身材好，畫得更上心就梗係重點啦。」然後，林祥焜又聊到了樂宜的五官和身材曲線如何標緻，以及與日本AV女優濱崎真緒（Mao）相遇時的感覺等等。

林祥焜表示Toto（湯沛宜）丶麥紫莉、黃文意同Tanya（吳家欣）讓他有滿足感。（圖片由受訪者提供）

近來因為湯沛宜主持ViuTV節目《鬼同你上位》，而再次受到網民注意。（IG@toto_tongpuiyee）

回想起以往的畫筆下「女神」，他喝了一口凍檸茶，又說：「樂宜身材最正，不過個個都正，唔正我都唔畫！其實佢哋個個都難畫，因為個個嘅身材、姿態同散發出嚟嘅氣質都唔一樣，仲要用眼Scan晒大量照片！嗱，我有個習慣，識埋本人，可以細緻啲留意到個人特徵，就容易啲畫到個神髓。」

樂宜。（IG：lok_lokyii）

真係畫到樂宜神髓。（圖片由受訪者提供）

問到林祥焜下一「目標」是誰時，他就笑言：「幾佛系喎！緣份到就畫到！好似以前連載Bubble寫真月刊，每月畫一個女主角咁，通常都唔會知道下期畫邊個。當然女仔可以自薦俾我畫，但首要條件一定要性感！同埋有相參考。試過有位女Artist自薦俾我畫，但係佢手上嘅相又完全流露唔到佢應有氣質，而一直成唔到事。」他透露，平均每張都要畫二至三個天，所以也會有一定收費：「四至五位數不等，不過就個別面議！」咦，原來林祥焜也十分有「藝術家性格」。

一看便知是何佩瑜（Jeana）。（圖片由受訪者提供）

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林祥焜在深水埗的一間米線食店牆上畫上巨作，成為了打卡熱點。（受訪者提供）

最近林祥焜也替了一間食店畫了一幅5米的畫作，成為了該區新一個打卡潮聖熱點。他說：「特別之處係用咗80年代日系Style，松田聖子髮型學生水手服女主角，近藤真彥Feel男主角，米線愛情精靈，鳥山明式猩猩爬鍾樓，絕對嘅漫畫感覺！中間個女仔係參考松田聖子髮型，穿學生水手服，充滿80年代感覺嘅女主角！更加係呢間舖頭嘅代言漫畫人物。」他形容，為了這幅畫幾乎「畫到想死」：「每日差唔多用6-10小時畫，合共9日82個鐘，而且係手畫！一支公畫到咁details，都是第一次。」

米線愛情精靈真人版。（受訪者提供）

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