黃子恆遭林作點名「裕美前度」　不介意被重提：我同佢哋冇乜關係

黃子恆今日（29日）出席美劇《好醫生3》（The Good Doctor）的宣傳活動，入行20年演過大大少少專業人士角色，他坦言演醫生或律師時，雖然要記很多又長又難記的英文名詞，但比起演繹需要體力勞動角色輕鬆得多：「其實正常講對白我都唔係好驚，亦唔太擔心，反而係要體力勞動嘅角色，甚至乎冇得着衫會有更大心理壓力，又休息得少又要兼顧身形，就好似我拍《機場特警》 時都好大壓力。」

黃子恆透露下部劇有要上演裸露上身的戲碼。（梁碧玲攝）

黃子恆上年因患上驚恐症呼吸困難而要入院治療，健康亮起警號後令他更努力做運動，現時暫時未再出現症狀：「都冇呼吸困難、頭暈或手軟腳軟或出冷汗嘅情況，可能而家比較着重Keep fit做運動，身心都健康咗好多。」

黃子恆透露自己平時會行山、踩單車、打網球、踢足球和跑步。（梁碧玲攝）

在眾多運動之中，黃子恆表示自己最享受打網球的時光，而網球「鐵腳」每次都離不開鄭子誠、黃智賢和郭晉安。由於疫情關係網球場關閉多時，因此他特別珍惜每次打波的機會：「球場一開我哋就回歸球場，但我哋停咗一輪冇打，球技反而冇退步，因為一路都有睇好多網球賽事！」

黃子恆表示自己最愛的網球員是19項大滿貫得主、西班牙的「泥地王」拿度（Rafael Nadal），因為喜歡他的拼勁、力量和熱情，非常值得學習。（Getty Images）

4年前黃子恆和裕美曾展開一段情，雖然兩人已分手多時，但仍然多次被對方現任男友林作重提，形容一名與黃子恆同名的記者刻意用裕美前度的名字來寫裕美和自己的新聞是「好識玩嘢」。對此，黃子恆表示不解為何自己名有重提的意義：「首先，撞名呢樣嘢，我相信都唔係刻意嘅，佢（記者）唔會特登改個名叫黃子恆嚟做話題嘅。我諗佢（林作）都唔係刻意，始終過咗去嘅嘢，佢哋而家感情都好好，都冇必要重提（我）吖。」

裕美現任男友林作經常言論出位，他早前稱一名與黃子恆同名的記者刻意用裕美前度的名字來寫裕美和自己的新聞是「好識玩嘢」。（Instagram：@jolamchok）

「不過其實我自己又冇乜留意（林作的言論），又唔睇呢類型嘅新聞，但最緊要佢哋，就算唔係我，每個人都有好多段感情，呢啲全都係屬於我哋每個人嘅記憶，最緊要呢一刻我哋都各自有開心嘅生活或美滿感情生活，至於過咗去嘅嘢提唔提，我又覺得冇乜所謂嘅。可能反而你要問番佢哋咁樣提（我）有冇Hard feeling，淨係提下我個名我就冇乜所謂，反正我而家同佢哋冇乜關係！」

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