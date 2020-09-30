Super Junior厲旭認愛小7歲前女團成員　否認為女友開咖啡店

繼今年一月希澈與TWICE Momo大方公開戀情後，Super Junior厲旭昨天（29日）亦認愛小7歲，女團TAHITI出身的演員Ari，獲不少粉絲祝福。厲旭亦有在粉絲俱樂部上傳長文道歉，並澄清為女友開咖啡店的傳聞。

厲旭與小7歲女友Ari認愛，獲不少粉絲祝福。（網上圖片）

今年33歲的Super Junior厲旭昨日被爆，與將26歲的演員Ari交往中，所屬經紀公司快速認愛，據悉二人從關係很好的前後輩發展成戀人關係。除了戀情被爆外，更有報道指厲旭為女友開咖啡店，又戴情侶戒指刻意放閃等，一度令粉絲傷心，於是他昨晚就上傳長文澄清事件，並對支持多年的粉絲道歉。

厲旭出道15年來首次認愛，表示對粉絲相當抱歉。（網上圖片）

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厲旭講到粉絲通過這樣的方式得知戀情，令他感到非常抱歉，並在反省當中。厲旭亦特別澄清報道上的傳聞，表示咖啡店只是為正在休息的父母準備，因為沒有經驗才請女友幫忙。而Ari亦出面回應事件指，二人從來沒有戴情侶戒指放閃，網上流傳的照片只是相似的設計。對於厲旭認愛，大部分粉絲都抱祝福的態度，高興偶像能找到屬於自己的幸福。

女團TAHITI出身的Ari正在演員身份活動，曾參與話劇《媽媽的食譜》。（網上

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