【兒科醫生】鍾嘉欣「碰瓷式」演出曝光　鄭嘉穎破格造型勁搶鏡

無綫新劇《兒科醫生》早前已經正式開機拍攝，這也是鍾嘉欣闊別銀幕多年的復出之作。嘉欣自從與脊醫丈夫Jeremy Leung結婚之後，一直在加拿大定居，生了一對寶貝仔女的她轉做了全職媽媽，只偶然來港出席活動，已多年沒有拍劇。這次她特地返來接拍該劇並擔演女一角色，與鄭嘉穎、馬國明以及羅仲謙等合作。嘉欣坦言今次這個拍檔組合是她一直都渴望的，她曾表示希望可以跟馬明及嘉穎合作，這個陣容亦是她今次返TVB拍攝的原因之一。

鍾嘉欣與男主角之一的馬國明。(鍾嘉欣IG)

日前就有網民在街上偶遇嘉欣與嘉穎在拍攝該劇，並拍了短片放上抖音跟網民分享。在劇中同時飾演醫生的兩人，這日一身便服造型上陣，該場戲講述兩人邊行邊吃邊聊天，豈料突然有個男人捧着幾個大紙箱在嘉欣的身旁經過，並沒有觸踫到她，但嘉欣卻好大反應地叫了出來，且險些要跌倒似的，好像是扭親腳了，最後她笑了一笑，證明只是拍劇效果而已。網民紛紛留言表示好期待兩人的新作，不少網民都笑嘉欣十足十碰瓷黨上身，而嘉穎的造型就被指似流浪漢、拾荒者多過似醫生，又指他的打扮很像他在《怒火街頭》入面，他演的Law霸一角。

嘉欣表示好想與嘉穎合作。(鍾嘉欣IG)

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