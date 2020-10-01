【中秋節】程瑤率「仁美」成員派月餅　預告年底再搞慈善音樂會

慈善團體「仁美清叙」主席程瑤早前發起「仁美慈善運動大挑戰」，得到不少「仁美」會員支持之餘，也有很多外界人士參與。適逢中秋佳節，「仁美」日前將籌得約6位數字的善款，購買了數百盒月餅和其他防疫物資送給獨居老人及基層家庭。

日前，主席程瑤與副主席黃景珍及陳綺明、理事陳麗文及2019年亞姐羅燕霏及李芷菱抽空將近千份中秋禮物送到觀塘「基督教家庭服務中心」，更化身「包裝女工」即場入福袋，但由於疫情關係避免人群聚集，故是次送贈活動只安排了兩位獨居老人前來領取中秋福袋，其餘再安排轉交给獨居長者及深水埗基層家庭作中秋節禮物。

程瑤率「仁美清叙」成員到派月餅。

程瑤表示過往都有探訪獨居老人和基層家庭，但今年因疫情暫停探訪工作，她說：「其實一直都想再做探訪活動，了解他們的需要，但疫情探訪唔到，唯有準備多一點禮物，希望可以幫到他們，在這個疫情下都能過一個愉快的中秋節。」

程瑤希望獨居老人和基層家庭在疫情下都能過一個愉快的中秋節。

程瑤感謝身邊朋友出錢又出力，又謂發起的運動大挑戰期間，有很多素未謀面的善長捐錢，她表示︰「好開心大家都咁支持呢個運動，身邊朋友好幫忙，今次準備過百個中秋福袋，除用6位數買禮物外，朋友都贊助一大堆抗疫用品，我們包裝福袋時，都擔心不夠位。」她又表示，現時經濟環境不太理想，朋友都肯出錢去幫助更多人，「而且有啲朋友冇跟我講會支持，就突然發了一張捐款收據給我，亦有好多唔識的朋友。」她又謂現於美國發展的亞姐吳嘉星亦相當有心，越洋捐款。

此外，程瑤透露「仁美」一如以往於年底再舉行慈善音樂會，她說︰「暫時係網上舉行，但因為政府最近放寬活動人數，都想有番現場觀眾，到時會邀請藝人朋友演出，為慈善出力。其實這個音樂會除了籌款，還想給予年輕人演出機會，亦希望在疫情下可以為大家開創更多工作機會。」