陳百祥獲政府頒授銅紫荊星章　承認或因支持警方獲勳：我發自真心

政府於今日（1/10）公布今年授勳名單，總共有687人獲授勳，娛樂圈都有4人獲嘉許，其中包去年在反修例運動中高調支持警方的69歲藝人陳百祥（阿叻）。

69歲藝人陳百祥（阿叻）獲政府獲頒授銅紫荊星章。（圖片來源：視覺中國）

阿叻在反修例風波期間不但多次發表撐警言論，亦身體力行出席撐警活動，如去年的「守護香港行動」撐警大會等，眾所周知他的政治立場是親政府、親建制。如今順利獲政府獲頒授銅紫荊星章，政府在公告上讚揚他：「促進社會和諧與溝通的良好榜樣......陳先生在演藝界的成就傑出，對工作投入及專業的態度是新一代演藝人的模範。」

阿叻陳百祥去年與防暴警察合照，更畀讚好手勢。（Facebook圖片）

他在接受《香港01》訪問時直言，去年的撐警言論可能是他獲勳的原因之一，又強調自己是發自真心地發表上述言論，並非是出於其他目的。

已故「賭王」何鴻燊女兒何超瓊獲頒授銀紫荊星章。（視覺中國）

另外，賭王何鴻燊的二房千金何超瓊，因去年9月在瑞士日內瓦聯合國人權理事會上力撐警方執法，故獲頒授銀紫荊星章，表揚她「盡心竭力」。而玩具大王蔡志明太太蔡李惠莉則獲獲頒授銅紫荊星章，無綫副主席兼行政總裁李寶安就獲委任太平紳士。