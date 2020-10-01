Jeffrey魏浚笙主持ViuTV新節目　遭拍檔「欺凌」：要摧毀佢自信！

現年22歲的「Jeffrey BB」魏浚笙，早前因為參加ViuTV真人騷《調教你男友》，憑其非常靚仔的外型以及對女友Evelyn極度深情的舉動，廣受網民注目，節目播出後人氣爆升。

雖然Jeffrey現時尚未正式出道，鏡頭以外他是全職學生，於香港公開大學讀書，但其知名度媲美不少已出道藝人。參考其個人Instagram，粉絲數目至今已多達6.4萬人，在《調》播出後，廣告客戶更是「群情洶湧」，紛紛邀請他為產品宣傳，加上接連有媒體訪問，曝光率「跑贏大市」，成為姜濤2018年出道之後，最多人談論的本地「超新星」。

撰文：游大東

人稱「Jeffrey BB」的魏浚笙，因為參加ViuTV真人騷《調教你男友》而人氣急升。（instagram.com/jeffreyngai）

現時Jeffery正為ViuTV拍攝全新綜藝節目，拍檔包括MIRROR成員呂爵安（Edan，中）、岑珈其（左）、「肥腸」徐浩昌、商台「叱咤903」DJ阿正（黃正宜）和模特兒出身劉沛蘅（Hillary）（instagram.com/jeffreyngai）

據知，Jeffrey現時正為ViuTV拍攝綜藝節目，與MIRROR成員呂爵安（Edan）、岑珈其、「肥腸」徐浩昌、商台「叱咤903」DJ阿正（黃正宜）和模特兒出身劉沛蘅（Hillary）一同擔任主持，但竟然遭一眾拍檔「欺凌」。

事源周二（30/9）當天，岑珈其在個人Instagram的限時動態發布一張5人合照，相中除了他自己，亦包括Jeffrey、Edan、「肥腸」以及擔任嘉賓的ERROR成員何啟華（阿Dee），他們以同一表情和姿勢面向鏡頭，擺明車馬「針對」最靚仔的Jeffrey，岑珈其說：「呢個鞭屍行為係Hillary同阿正提議。」「肥腸」隨後轉發，反問岑珈其「點解仲要玩自爆？」並講笑話：「我地（哋）要團結摧毀Jeffrey嘅自信！」沒比較便沒有傷害，相信隨着節目繼續錄影，這類看似「欺凌」但實情是「自殘」的IG限時動態將會陸續有來。

因為「Jeffrey BB」太靚仔的關係，引起其他節目拍檔公然「欺凌」，其中走「實力路線」的岑珈其和「肥腸」徐浩昌索性將對話公開，藉此「宣洩內心不滿」，相當搞笑。（Instagram.com/kakisham）

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