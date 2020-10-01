陳柏宇自爆曾入住兒童之家4年　外婆為搵食照顧不周大感「肉赤」

ViuTV綜藝節目《玩．謝我阿婆》周三（30/9）播出最新一集，講述歌手陳柏宇（Jason）與其外婆探訪台南兒童之家，期間大爆原來Jason曾入住兒童之家達4年。

Jason和外婆探訪兒童之家，期間爆原來Jason曾入住兒童之家4年。（影片截圖）

事隔多年，Jason終於和外婆互相坦露心跡。外婆坦言，起先她並不知Jason父母將外孫送入兒童之家，全因不想干涉Jason父母的決定。其後她獲悉Jason被送入兒童之家後大感「肉赤」，但又因為要「搵食」而無力承擔起照顧外孫的責任，故外婆在該4年期間經常帶Jason外出遊玩以作補償。

當年外婆要「搵食」，故無法照顧Jason。（影片截圖）

外婆直言，因為Jason經歷坎坷，故對這個外孫特別呵護。有次大舅父準備體罰頑皮的Jason，外婆心痛爆喊，更打算向Jason母親告狀。雖然外婆不贊成體罰，但有一次Jason玩火，外婆氣極之下只能夠除Jason褲子咬他屁股，兩婆孫憶起此事時相視並會心微笑，其後Jason更親吻外婆，兩人拖手散步，場面溫馨。

Jason與外婆敞開心胸後，繼續談及被送入兒童之家的經歷，他坦言，如果沒有拍攝這個節目，他應該沒有機會重提舊事：「我最唔敢面對嘅嗰樣嘢，唔係話我因為個求知慾......係因為我好怕，原來佢哋係唔想嘅，咁就會令到我好心痛。」

雖然他仍未找到好時機與母親揭開舊傷口，但他已經原諒母親，如今母子關係「完美」，並認為兒時經歷絕對會影響他現時育兒方式，令他尤其著重令小孩學識「原諒」一課。根據社會福利署資料，「兒童之家」是向有需要、介乎4至18歲的兒童和青少年，提供近似家庭式的暫時住宿照顧服務，直至他們可以與家人團聚或得到長期照顧為止。

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