跟八爪魚做密友？　紀錄片《My Octopus Teacher》教觀眾活在當下

身邊很多朋友都會問，近排有咩劇好睇？每當記者推介紀錄片，都會被朋友嫌悶，不夠刺激，不夠吸引。但近日在Netflix上架的《我的八爪魚老師》（My Octopus Teacher）絕對能令你放下對紀錄片的刻板印象，更不會浪費閣下1小時25分鐘寶貴的時間。

人同八爪魚真係做到朋友？（劇照）

人與人之間能發展出不同的感情，親情、友情、愛情，再複雜的都有。但你可有想過可以跟八爪魚成為密友？聽起上來有點變態？長久以來，每當人類遭受極大的心靈創傷、情緒崩潰或壓力喘不過氣來時，不少精神治療學家都會建議大家花時間到大海吸收令人平靜的空氣，來釋放壓力和負面情緒。如果放開煩惱躍進海中，你將會跟紀錄片的主角Craig Foster一樣，開拓美麗新世界。

《我的八爪魚老師》並不是簡單以大自然為主的紀錄片，它記錄了導演Craig Foster與八爪魚長達一年的微妙關係。Craig因工作而累壞了身心而長久不能拿起攝影機，決定搬回位於南非開普敦（Cape Town）的家，並堅持每天都去大海浮潛，希望靠大海的治癒能力來釋放壓力。偶然間，他遇上一隻雌性八爪魚，兩者打破隔膜，經過每天相處而成為好友，同時令Craig重拾拍攝的熱誠。

如看愛情電影 跟八爪魚擁抱勁觸動

在這一年間，Craig除了跟八爪魚的相處過程和觀測她的一舉一動，同時拍攝了海底的奇特珊瑚和從未曝光的海洋生物，單是以上三點足已為觀眾帶來新鮮感。觀看《我的八爪魚老師》的感覺就像看愛情電影一樣，當看到Craig跟八爪魚擁抱的畫面最觸動記者的心，令人深切感受到兩個不同物種，竟能建立如此深厚的感情。去到目擊八爪魚被貓鯊咬掉一隻爪的時候，Craig為了不打破大自然規條而只能袖手旁觀的一刻，記者竟然發現自己忍不住流淚。

紀錄片的特別之處是讓記者跟Craig一同經歷了八爪魚的生死。雖然八爪魚能避過貓鯊多次的追殺，最終卻為了繁殖而犧牲了生命。傷感的並不是Craig失去了密友，而是深切體會到八爪魚或者生物，甚至乎人生的短暫。就連八爪魚都願意為後代而自我犧牲，但人類卻為了競爭、生活上的不如意事，浪費時間去執著於無謂的小事上，而不好好活在當下。