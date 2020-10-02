何依婷慘登色情網變「小仙女Baby」　三圍數字竟遭竄改

何依婷係2017年港姐亞軍。（IG：@reginahyt）

2017年港姐亞軍何依婷（Regina）一卸任就備受力捧，由《學是學非》是非精到近來擔任幾個大型節目主持，加上喺劇集《機場特警》中飾演港女網紅李至安，坐喺戲中男友楊明大腿上一幕引起熱議。估唔到最近更被色情網站偷相，指何依婷可以提供「絲襪制服誘惑」﹗

港姐亞軍何依婷在處女劇《機場特警》表現亮眼，她與楊明飾演一對，她以背心短褲上陣坐在楊明大腿，場面略為大膽，更騷出一雙白滑美腿。（IG@lisa_chng）

色情網以「小仙女BABY」之名，放上四張何依婷嘅相片，身穿短袖LACE上衣配窄身短裙，一貫Regina出活動衣著打扮，但文字介紹就相當露骨，形容佢係「高質後生靚索女」、「服務周到、天使面孔、小小蠻腰、修長美腿……」，按摩加泰式特別服務盛惠 $488。

何依婷擁有一雙修長美腿。（IG：@reginahyt）

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網頁報稱「小仙女BABY」三圍34D、24、34身高162CM，同何依婷報稱164CM及參選港姐時報稱32B、22、34有出入。網頁已經有超過八千次瀏覽，Regina接受訪問時對於自己被色情網站盜用相片表示震驚，會通知公司處理。