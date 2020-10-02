【吃掉前男友】莊韻澄重提前度落淚：未試過有男友係有咁多外遇！

ViuTV全新節目《吃掉前男友》將於下周一晚（5日）起，逢星期一至五晚上11時正播映。節目由莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）、張惠雅（Regen）、張蔓姿（Gigi）、張蔓莎（Sabrina） 及蔡寶欣（Pony）化身為民宿主人，合力推行「姑婆主題體驗」，廣邀不同年齡身份的女嘉賓前來作客。主持會根據嘉賓與前度的經歷，炮製不同的「前度菜」。究竟嘉賓們品嘗過後，會期盼下一段關係或是依然故我繼續單身快樂?

莊韻澄重提前度落淚：「未試過有男友係有咁多外遇」。

而首集莊韻澄會在眾人面前剖白與前度分手的原因，更一度哽咽落淚指從未試過有男朋友有那麼多外遇。她更憶述指第一次發現男方出軌後，經雙方溝通過後，男方的確有改善。但後來的第二次出軌事件，莊韻澄指自己是透過記者口中得知。她表示不想落得互數對方不是的局面，於是抱着幫對方說最後一次大話的心態：「嗰陣我同佢講呢個係我最後一樣可以幫你既嘢，你想我點回應記者？」豈料，男方竟開心地指「咁你話我哋分咗手喇﹗咁咪唔算偷食囉」，令莊韻澄傷心嬲爆。

莊韻澄續指當時自己飽受情傷，再加上需要動手術，而一度陷入抑鬱和萌起輕生的念頭。她感激幸有媽媽的陪伴，才能捱得過。莊韻澄笑言與前度的經歷是人生中十分好的一課。她指以前的自己是「為仔生，為仔亡」，現在則覺得家人才是最重要。

Xenia指當時自己飽受情傷，再加上需要動手術，而一度陷入抑鬱和萌起輕生的念頭。