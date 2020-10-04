金曲獎2020｜G.E.M.鄧紫棋奪獎暗諷前經理人張丹：我不是你的商品

第31屆金曲獎昨晚（3/10）在台北流行音樂中心圓滿結束，鄧紫棋（G.E.M.）憑專輯《摩天動物園》奪得評審團獎。主席陳鎮川在台上透露，這次結果以全體三分之二票數透過，評審團認為於鼓勵原創的年代中，她能夠同時在商業和年輕市場獲得巨大成功。

評審團主席陳鎮川宣布G.E.M.得獎。（直播截圖）

雖然G.E.M.未能在在現在親身領獎，而身在上海的她亦透過IG分享了長文章，向前經理人張丹「反擊」。

金曲獎2020｜鄧紫棋憑《摩天動物園》奪評審團獎：真是一個奇跡

G.E.M.去年3月宣布跟合作11年的蜂鳥音樂，結束合作關係，其後又發生了一連串的合約風波和金錢糾紛，隨後G.E.M.宣布成立個人工作室，繼續她的音樂生涯。而今次G.E.M.首次獲得「台灣金曲獎」的獎項，她在長文中有感而發：「多少年你一直告訴我，沒有你我什麼都不能做、我只是一個商品、甚至在我不知道的情況下我的名字就被註冊成商標」。雖然沒有具體說「你」是誰，但明眼人都知G.E.M.說的是張丹，她暗諷對方一直只視自己為商品，所以今次能夠得獎，可謂「我再一次證明了給自己，也證明了給你，我真的不是你手中的商品，沒有你我還是可以，而且我更加綻放了。」

+ 28 + 28 + 28

G.E.M.長文全文如下：

「此刻我想起自己的兩首歌：

你說我是個商品 沒有你我就不可以

這些扭曲的真理 差點毁掉我的自信

《句號》

多少年你一直告訴我，沒有你我什麼都不能做、我只是一個商品、甚至在我不知道的情況下我的名字就被註冊成商標⋯到我離開以後，我作為我以前寫過的所有作品的原作者，版權卻還需要透過訴訟希望爭取回來⋯ 還有一次又一次不能言盡的阻礙⋯這一切當中我多少次差點就放棄⋯⋯

但是今天我再一次證明了給自己，也證明了給你，我真的不是你手中的商品，沒有你我還是可以，而且我更加綻放了。

我從小到大 凡事都要做到第一位，再艱難咬著牙 再累我不流一滴淚，我有著強迫症的意志力 天賦不能浪費，我讓我家裡幾個櫃子裡都放滿了獎盃，這世界告訴你 成功要靠自己，什麼叫做成功我卻不知道定義，我已經變得熱可炙手，但優秀還是沒有為我帶來自由。《孤獨》

為什麼我想謝謝跟我一起做出這張專輯的人，不是因為大家幫助我得獎了，像我在《孤獨》裡說的，世界告訴你的優秀，真的不會為你帶來自由。但是，去年當我面對著種種困難與阻礙時，你們陪我、幫助我一起做出了一張我很喜歡，而且循環聆聽了很多次的專輯，這是我真的覺得很感謝的！」

同場加映：

45歲徐若瑄公開剛睡醒素顏靚樣 散發清新少女感膚質極佳

金曲獎2020︱徐若瑄梁靜茹掀性感大戰 9m88橙閃裙型格見高貴

點擊下圖睇Vivian素顏靚樣以及其他靚相：