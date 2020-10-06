收視滯後報告｜《C9特工》首播失利　要回升只能靠口碑

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是9月21日至9月27日。上次報告提到，《錦繡南歌》成績強差人意，竟然錄得本年度劇集收視最低紀錄，去到今個星期依然未有改善，收視一跌再跌，而另外首播的《C9特工》也好不了多少，在兩套黃金檔劇集失利後，無綫好在仍有《愛•回家之開心速遞》支撐大局！

《錦繡南歌》作為內地率先播出的劇集，照邏輯也知道收視一定不會高，始終你不能希望每一套未能同步的內地劇也能像《延禧攻略》般創下高收視，加上《錦繡南歌》其實在內地也不是大收劇集，劇中主打的港人張兆輝也沒有佘詩曼如此高叫座力。《錦繡南歌》第二星期的收視只有19.9點，比上星期的21點再下跌了1.1點。

《錦繡南歌》第二星期的收視只有19.9點，比上星期的21點再下跌了1.1點。（劇照）

+ 17 + 17 + 17

至於緊接《反黑路人甲》播放的《C9特工》，未能承接收視，《反黑路人甲》在最後一周錄得28.7點，但《C9特工》今次只有22點，暴跌了6.7點，證明不少人對《C9特工》未有投下信心一票，不過如果第一星期的評價不錯，或是第二星期的收視會稍有回升。

立即睇《C9特工》簡淑兒歷年個樣：

+ 6 + 6 + 6

雖然兩套黃金檔劇集收視一般，但幸好TVB還有《愛•回家之開心速遞》支撐大局，今個星期錄得26點收視，雖然比自己的上周收視差，但依然未跌穿26點這個水平，果然是TVB的皇牌劇集。

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26點，最高收視周一(21日)晚27.7點。《錦繡南歌》周一至五平均19.9點，最高收視周一(21日)晚21點。《C9特工》周一至五平均22.0點，最高收視周一(21日)晚24點。《使徒行者》周一至五平均6.4點，最高收視周五(25日)晚6.7點。9月24日(周四)J2直播《六合彩》取得收視3.1點。

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