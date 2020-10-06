小鬼逝世｜追思音樂會周二舉行　楊丞琳蕭敬騰曹格將現身獻唱

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上月離世，其「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會將於周二（6/10）在在台北華山Legacy舉行，並由知名主持人吳宗憲和KID擔任主持。

小鬼的「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會將於周二（6/10）在在台北華山Legacy舉行，據知眾多圈中好友將會出席獻唱。（IG@rock_records_taipei）

由於小鬼生前人緣極佳，故不少圈中好友均承諾會出席音樂會。據傳媒報道，好友楊丞琳、許瑋甯、曹格、八三夭、柯有倫及竇智孔均名列在當日演出名單上，據知蕭敬騰亦會現身獻唱紀念好友。而歌單則會大部分是小鬼生前的歌曲，更有他柯有倫和竇智孔合唱的遺作《扛得住》，完場歌曲則可能會是大合唱《天堂有多遠？》。

小鬼與好友柯有倫和竇智孔合唱的遺作《扛得住》亦在追思音樂會歌單上。（竇智孔Instagram圖片）

另外，外界一直猜測小鬼和女友峮峮是在去年拍攝綜藝節目《綜藝玩很大》時結緣，但其實兩人早在2011年的節目《娛樂百分百》中經已相識，節目中兩人示範雙人跳繩，小鬼更貼心幫女方用手擋繩子，以免峮峮被繩子打到。

小鬼黃鴻升《地球上最浪漫的一首歌》MV截圖

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