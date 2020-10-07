【錦繡南歌】龍政璇曾演出《仙劍奇俠傳》舞台劇　跟楊冪撞角色

無綫熱播的內地劇《錦繡南歌》，女主角李沁自然是萬眾焦點，但褪下主角光環，其實劇中多位女角也是顏值爆燈，氣場強勁，尤其是飾演王子衿的龍政璇，心地善良，角色以自殺告終，讓觀眾看得眼濕濕，不捨得她的離開。現實中的龍政璇畢業於上海戲劇學院，最讓人意想不到，是她竟然是內地電視劇女王楊冪的最強宿敵，下文為大家講解原因。

龍政璇飾演王子衿。（龍政璇微博）

下面有龍政璇美圖：

+ 18 + 18 + 18

龍政璇在《錦繡南歌》飾演沈驪歌好友王子衿，亦是Final Boss王勉的女兒，最終為愛人而自殺，結局可歌可泣，相當催淚，角色雖然只是配角，卻絕對是搶鏡角色，在全劇眾多女角之中能夠脫穎而出，顏值高只是基本條件，入肉入骨的演技，才是她的致勝關鍵，而畢業於上海戲劇學院的她，功底甚厚，演技精堪，在劇中跟李沁百分百是叮噹馬頭。

龍政璇被視為楊冪宿敵。（龍政璇微博）

26歲的龍政璇，外貌十足是湯洛雯及高圓圓的混合體，雖然她大多演出配角，但卻給了女一甚大壓力，最為人熟悉的事蹟，要數到在電視劇《談判官》中，飾演楊冪的女助手崔西，她每每跟隨楊冪出場，外貌比起楊冪毫不遜色。眾所周知，楊冪曾拍攝電視劇《仙劍奇俠傳》飾演唐雪見爆紅，原來龍政璇在《仙劍奇俠傳》的舞台劇版本，也是演出唐雪見一角，二人同場拍劇觀眾難免比較一番，難怪龍政璇被視為楊冪的最強宿敵。

龍政璇百分百是仙氣美人。（龍政璇微博）

同場加映沈殷怡熱褲長腿美圖：