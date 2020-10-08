吳若希黑白孕照性感又型格　體重直迫70KG自嘲樣衰兼鼻大

吳若希（Jinny）於今年6月宣布懷有第二胎，在家安心養胎的她不時在社交平台分享懷孕點滴。今日（8/10），Jinny在IG上載了黑白孕照一張，她穿上低胸高衩連身衣再襯上西裝外套，型格又不失性感。她寫着：「凌晨被肚子裏那個虐醒後，就直接看日出了。然後滿腦子就幻想着等他出生後我會如何變成虎媽嚴厲地教育他，每當我信心滿滿的時候，又會想起產檢時看到那個後腦勺和小手指。因為太可愛的關係，我又決定原諒他了！#bb大晒」

Jinny穿上低胸高衩連身衣再襯上西裝外套，型格又不失性感。（IG/ @jinnyng）

久未外出的Jinny日前「出關」產檢，更特意悉心打扮穿上顯瘦連身裙見婦科醫生，豈料卻遭到老公Alex瘋狂恥笑，原來Jinny的體重直迫70KG（約154磅）：「因為太久沒有外出了，所以連普通產檢也要有儀式感，選了一條顯瘦的孕婦裝去見婦科醫生。#邁向70kg、#我老公聽到個磅數後瘋狂恥笑我」。不過網民就話Jinny仍然好Fit，她就笑言：「我真係好樣衰」、「除咗口罩之後，你見到個雙下巴就唔會咁講」。

除了增磅外，Jinny亦指自己的鼻子變大，證實了坊間傳言「陀仔會醜樣鼻大」。她在IG限時動態上載了超近鏡照片，並寫着：「別人說懷男孩子鼻子會變大，我證實了，因為我P小了我的鼻子。」Jinny直指自己樣衰、有雙下巴兼鼻大，網民紛紛留言安慰：「生完再慢慢減」，媽媽真偉大！

點撃睇下Jinny有冇醜樣兼鼻大：