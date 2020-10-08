51歲袁文傑爆個人維基的年齡時常被人刪改：成日寫細我幾年

亞洲電視最近在Facebook中公開1999年旗下藝人月曆照片，當中有陳煒、陳啟泰及袁文傑（Andrew）等，當中袁文傑的樣貌令網友們相當震驚，事關相隔了這麼多年，他的樣子毫無變化，稱「不老男神」是當之無愧。

Andrew真係Keep得好好。（陳順禎攝）

袁文傑今天（8日）出席TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》接受傳媒問時表示這兩天收到很多朋友的短訊：「我真係『咦』出聲，我喺舊公司影過咁多年月曆，我真係唯獨呢年我冇印象，不過好得意，係一個回憶。我對住我大佬陳啟泰講聲，估唔到佢有一個咁嘅髮型，可能佢係係最型一個。」

Andrew完全唔記得有影過呢個月曆。（陳順禎攝）

不少網友表大讚Andrew相隔20年都零變化，他說：「感恩阿媽啦，佢仲在生時候成日畀湯水我飲，幫我打好咗個底子。」至於「不老男神」這稱號他並不覺得是一種讚美：「其實兩睇啦，不老男神呢句說話，其實話緊你都老啦，係點解你唔老啫。」

想keep得好，Andrew表示一定要食得清。（梁碧玲攝）

現年Andrew已經51歲，他透露常常會維基看自己的簡介：「我唔知點解維基成日都有人將我資料刪改，成日寫細我幾年，我其實一路都唔介意話畀人聽我幾歲，第一我係男人，第二係令人覺得我同真實年齡唔相符，仲可以保持到咁嘅身形，我會有啲開心。」

重溫1999年亞視月曆：

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