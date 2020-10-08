獨立歌手AP潘宇謙宣布仙氣老婆有喜：美好的東西都是值得等待的

曾拍攝網劇《反黑》和電影《大盜演》，現年30歲的獨立歌手AP潘宇謙（原名潘伯仲）於 上年三月與拍拖七年任職蛋糕店主理人的女友Vivien結婚後，昨日在社交網上分享與老婆的合照宣布榮升人父：「美好的東西都是值得等待的，我要當爸爸了。」

恭喜晒！（IG@潘宇謙）

照片由歌手兼攝影師Jude曾若華操刀，AP透露當天剛開始拍攝不久後天空突然開始下大雨，天文台更發出黑色暴雨警告，幸好三人最後都對在短時間內拍攝的照片很滿意。

AP老婆Vivien好有仙氣。（IG@Vivien）

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由於疫情關係，除了準備新的音樂作品外，AP大部分時間都留在家中照顧已經懷孕五個月的老婆。因此接近一年多沒推出新歌的他亦提及今個月會推出一首有Rap的新歌，除了把藝名更改想改變形象外亦想一改曲風，做一系列有節拍和Hip Hop元素的音樂，而自己有份主演的電影《大盜演》 待疫情緩和後亦會在戲院上映及供網上觀看。

AP宣布喜訊後，不少圈中好友都有留言祝福，如李璨琛、吳千語、余香凝、Supergirls、關楚耀、林師傑等。

好有型。（IG@ anson.poon）