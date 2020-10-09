美國少女模特兒擁有世界第一長腿　9歲已經170cm高人一等　

不少女士都希望擁有迷人長腿，但如果修長程度到達世界級數，卻往往帶來諸多不便。美國17歲少女模特兒Maci Currin，身高達208cm，腿長135cm，更成為了健力士世界紀錄的第一長腿，高人一等讓她在讀書時期特別愛打排球，卻未有在運動上發展，反而有意當上模特兒，下文為大家帶來這位長腿美人的生活日常。

Maci Currin身高208cm，擁有世界第一長腿。（Maci Currin IG）

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Maci Currin雖然高人一等，但在她的家族中，卻是正常不過，皆因她爸爸身高195cm、弟弟190cm，最矮小的媽媽也有170cm，明顯是受到家族身高遺傳影響，Maci Currin一直比同齡的小孩高大，早於9歲時身高已達170cm，讓她經常受到異樣眼光，而不停長高的她，17歲身高已有208cm，腿長135cm，讓她榮登健力士第一長腿的世界紀錄，也有助於她在模特兒界的發展。

Maci Currin長腿達135cm，最適合當模特兒。（Maci Currin IG）

下圖有Maci Currin長腿不便之處：

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生得高大對Maci Currin來說，也有很多不便的地方，例如經常會撞到頭，而正常的衣服也會變成露臍裝，長褲要特別訂製，最麻煩是駕車，她就算將座位調後，也要雙腿分開放在方向盤兩邊，駕駛變成一種苦差，卻是讓她始料未及。

17歲的Maci Currin，隨時仲有得高！（Maci Currin IG）

同場加映港姐冠軍謝嘉怡：