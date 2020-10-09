程美段做保險搵到錢回饋長者　認與男同事相處融洽：應該唔會追我

最近轉行做保險的程美段（Kiwi）周日（4/10）與一班同事做義工，到荃灣象山邨探訪獨居長者，並向他們派發口罩等防疫用品。程美段接受《香港01》訪問時，坦言這次探訪令她感受良多：「雖然佢哋自己一個住，但係佢哋都係好正面、好樂天同好健康，都戥佢哋好開心！」

程美段（Kiwi）周日（4/10）與一班同事參與慈善組織「愛心力量」的活動，到荃灣象山邨探訪獨居長者。（葉志明攝）

程美段又指一眾長者的樂天心態，間接提醒她在工作上繼續努力：「因為做呢行成日都俾人拒絕，但唔可以因為咁而消沉。（而家係做保險搵到錢，回饋番畀啲公公婆婆？）係呀，以前好多人都對保險呢個行業好反感，或者覺得你搵到錢但好炫耀，但我覺得有能力就要回饋社會，幫得幾多得幾多。」

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問轉行後是否收入大增，程美段沒有正面回答：「都滿足嘅，最重要係學到好多嘢，我嚟緊除咗繼續考牌之外都會讀書，報咗個英國嘅MBA（工商管理碩士）。（唔理娛樂圈？有冇人搵你做嘢？）都有，而家疫情緩和番，娛樂圈都多咗拍攝工作、活動，但我都係想專注做保險。（全部工作都Say no？）會揀，太性感就唔會做喇，健康嘅就OK。」

最近轉行做保險的程美段坦言遇過不少古怪客人：「有人會問番我簽咗張單之後，佢有咩『好處』，又有人話自己本身真係想了解下有咩保障，但其實係想同我傾下偈，因為都好鍾意我。」（葉志明攝）

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提到日前程美段在IG自爆發福不少，她笑指轉行後確實應酬較多，但不知道自己重了幾多磅：「飲飲食食少不免，所以放假都要行山、做運動。（唔怕身材冇以前咁好？）開心咪得囉！而家個身形都唔會成日拎出嚟見人！」而談到她與男同事相處不錯，問當中有否追求者時，她便立即落閘：「我哋做嘢咋！朋友囉，相處融洽！（佢哋追你咁點先？）佢哋應該唔會追我，我公司好多女同事。」