楊千嬅公關災難後談生活壓力　汪明荃：要對自己有信心

歌手楊千嬅早前把傳統美心月餅送贈汪明荃，被指出手太低，惹來網民熱議。（IG：@wang_liza）

楊千嬅早前送贈傳統月餅畀阿姐汪明荃，估唔到竟引起一場公關災難，事後阿姐火速喺IG貼相，指較早前為千嬅YouTube節目擔任嘉賓時其實已收厚禮：「知道我鍾意Gucci，送上新款T-Shirt及Bling Bling鑽石耳環。」呢集節目星期六終於要播出﹗

汪明荃火速出POST指楊千嬅拍攝節目後送上名牌。（IG：@wang_liza）

今集主題環繞生活壓力，無論在日常生活或工作上都不時帶來壓力，千嬅會以煮美食來減壓，而阿姐則以不停學習來減壓，阿姐自言入行58年，一直承受不少壓力，所以令自己保持作戰狀態，希望做足100分，阿姐說：「要對自己有信心，有時做呢樣嘢係我想你哋去睇，而唔係你要我去做，有好多人好過自己，但係要做一個可以代表自己嘅嘢，所以呢個就係叫Liza姐或者叫汪明荃。」千嬅聞言即說聽完阿姐一席話舒服晒！阿姐對千嬅說：「你都可以咁，你都有個勇字。」千嬅覺得人太渺小，人生太短，不應浪費時間去感受壓力。阿姐亦十分認同。

汪明荃擔任楊千嬅網上節目嘉賓。

楊千嬅大讚阿姐勁不用她出聲，阿姐已開口講中她的心事，因為阿姐的人生經驗可以多角度看透每件事，所以她很喜歡與阿姐分享心事，阿姐表示，她身為長輩，有些人希望她能給予意見，不過她也是個普通人，只能分享自己的經歷，她的意見亦未必人人合用 ，阿姐最後笑說：「唔好咁驚，最緊要鎮定！」