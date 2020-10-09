新冠肺炎｜帝苑酒店爆疫　唐紫睿曾入住要撤離：暫時未搵到地方搬

本港周四（08/10）新增大概8宗新冠肺炎確診個案，帝苑酒店至少兩名員工確診，而酒店住客亦須於下午2時前撤離，酒店內57名員工將送往檢疫中心隔離。原來日前圈中演員唐紫睿（Hazel ）也曾入住爆疫的帝苑酒店數個月，也曾在酒店池畔旁打卡：「酒店泳池，裝B的人多，游泳的人少。」

唐紫睿（Hazel ）有一對修長美腿。（IG@hazeltong）

唐紫睿接受《香港01》訪問：「之前去咗北京居住，疫情之後香港之後一直住帝苑，住咗幾個月Longstay，今朝酒店通知要撤離，不過就已經有安排入住其他酒店。3日前酒店已安排檢測，尋日出報告係陰性，健康一切正常！」

Fit。（IG@hazeltong）

唐紫睿表示對酒店染疫也感到擔心：「自從酒店有Staycation，入住率都好高，所以一直都有啲擔心，但我暫時未搵到地方搬，而且已經Book長房到年尾，所以無辦法啦，自己都有心理準備殺到嚟。嚟緊呢14日唔係必要我都唔會出街啦，健康緊要，多謝大家關心。」

唐紫睿（Hazel ）出道時曾被稱為「翻版陳法拉」，2011年以模特兒身份入行，13年就開始加入電影圈，參演過《古惑仔：江湖新秩序》、《賭城風雲》、《唐伯虎衝上雲霄》以及《鴨王》等多套電影，2016年參加ViuTV的女子MMA真人秀節目《G-1格鬥會》更成為了總冠軍，絕對是「睇得又打得」的靚女！