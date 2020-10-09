楊柳青林子超夾份開健身藝校　自爆有「另類收入」：睇中上環夠靜

楊柳青（Wiyona）和林子超（Andy）因2011年參加now TV《CEO選拔賽》而結緣，兩人自此更一拍即合，情同姊弟，不但共同進退先後加入無綫（TVB），最近更夾份到上環大安臺開設健身藝術教育學校「Studio12」，而學校亦將於明天（9/10）正式開幕。日前，兩人接受《香港01》訪問，大談箇中苦與樂，以及未來發展大計。

服裝：Reebok HK（楊柳青）、Adidas HK（林子超）

楊柳青和林子超最近在上環大安臺開設健身藝術教育學校「Studio12」。（葉志明攝）

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兩人前後總共花了三個月時間籌備，上至人手安排，下至網頁設計，樣樣跟到足。不過，楊柳青就指兩人百密一疏：「我哋好放心將裝修交畀人搞，但最後發現唔得，個廁所冇抽氣扇又冇得沖涼，帳篷訂短咗一米，道門講到明想右邊拉去左邊，但係整咗左邊拉去右邊。」最後要慢慢逐樣逐樣執好，幸而現在「見得下人」。林子超笑指兩人均是「外向型」，所以要搞內部管理有如「重新返學」。

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問總共投資多少錢？他們透露足有6位數字：「最貴係啲器材，其他嘢都揀咗用環保物料，所以都唔平，亦都想畀個大人同小朋友一個舒服、好Chill嘅感覺。（本身都預咁多錢？）唔係，本身預6位數頭，因為呢度上一手都係做瑜伽，所以以為都係做少少裝修就用得，點知收鎖匙嗰陣，先知俾人夷為平地，地板起晒、廁所又冇埋，我哋直情呆咗，留低嗰兩部冷氣仲要係壞，要畀錢人拆。」

楊柳青和林子超為「Studio12」花盡心機，亦投資了6位數字。（葉志明攝）

談起各行各業受疫情影響收入大減，問會否擔心蝕住做？楊柳青便指這次是長期投資：「唔太擔心，反而係覺得疫情關係，令大家都更關注健康。」林子超則笑指這裏開舖有「另類收入」：「好多人租嚟拍嘢，微電影、電影、劇集都會租場，而家都有兩三次，應該係睇中呢區好靜，好與眾不同唔似香港。」

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一齊夾份搞生意是做朋友的大忌，稍一不慎便會鬧大交，他們亦承認為此嘈了好幾次，最主要是兩人步伐不一致，林子超說：「我份人好急，希望樣樣嘢都快快手做完，但佢心裏面就有個計劃，成日以為佢唔係做緊嘢，試過鬧完交兩三日唔想搵對方。」雙方經過一段時間磨合才摸清楚對方個底。「所以我哋有條底線，點都唔可以影響個關係，一定要仲有Friend做。」