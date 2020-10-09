C9特工11-15集劇評｜外在因素影響收視　其中一個連監製都冇計

無綫（TVB）劇集《C9特工》承接《反黑路人甲》的黃金檔期於晚上9時半播出，不經不覺已經播出了15集，下星期就已是結局周。早幾日TVB就公布了《C9特工》首周收視，正如大家預期一樣，收視由《反黑路人甲》的28.7點，暴跌了6.7點，只有22點。現在為大家分析一下劇集《C9特工》的三大「致命傷」。

《C9特工》放在8點半時段會較為合適。（《C9特工》劇照）

1. 檔期

播放時間都關事？是的，以往大家的觀看習慣，通常會是8點《愛．回家之開心速遞》，之後到8點半劇集，再到9點半劇集，TVB 不成文習慣，8點半播出的通常是《過街英雄》、《街坊財爺》等一類較輕鬆，製作成本相對地較低的劇集，9點半播出的才是重點中的重點，製作成本高又能保證收視的，例如有《金宵大廈》、《殺手》以及《法證先鋒IV》等。再回看這個月的編排，先是播放中國內地劇《錦繡南歌》，就已經十分「趕客」，再而播放一套小成本製作的劇集，實在會令觀眾失望。如果將《C9特工》調前至8點半檔期，相信大家的觀感就不會這麼差。

酒後亂性這些情節，觀眾已經睇過不下百次。（《C9特工》截圖）

2. 橋段情節跟不上潮流

《C9特工》由2018年8月拍攝完畢，過了兩年才出街。除了劇本中角色的對白外，橋段情節都會顯得有點過時脫節。就如同大家翻看兩，三年前《愛．回家之開心速遞》，總會感覺到不協調感，gag位太舊，笑不出來。《C9特工》中第14集中，朱敏瀚（飾DQ）在出事時對高海寧（飾Cute媽）說：「幫我話畀Laura知，我愛佢。」釋成英文就是：Tell Laura I Love Her，似是在致敬1993年電影《新難兄難弟》，只可惜橋太舊，看得令人尷尬。再加上，兩年前的特效與現在的技術相比，仍然有差距，觀感上肯定會有出入。

gag位有啲悶。（《C9特工》截圖）

道具影響觀看質感，而質感又會影響觀眾代入感。（《C9特工》截圖）

3. 經費不足

正如文章的標題所說，經費不足是最為致命的外在因素！其實《C9特工》是梁耀堅由編導升任監製的首套劇集，理所當然地，每位剛升任的監製的首套劇集都只會得到較少資金去拍攝，情況就類似一間大公司的職員剛升任管理層，老闆也不會派去與大客戶傾談重要計劃一樣。

劇中出現嘅夜視鏡仲「先進」過美軍用緊嘅。（《C9特工》截圖）

資金不足的情況底下會出現什麼問題？首當其衝就是要「睇餸食飯」，盡量慳，道具要做得盡量簡單，可以重用就最好，場景、服裝如是，就連劇中超級特工黎諾懿（飾B3）也只能夠駕駛一輛殘舊「錢七」，而不是香港隨處可見，科技感十足的Tesla，更不用說第14集中那個用太陽眼鏡加兩個膠筒造成的高科技夜視鏡。這些都道具都影響了劇集的質感和真實性，從而對觀眾的代入感大打折扣。觀眾不能代入那個特工世界，自然就會覺得「唔好睇」，其實特工劇真的不適合低成本製作。

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