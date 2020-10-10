岑杏賢宣布與圈外男友結婚　好姊妹感情有着落只得一位仍單身

岑杏賢（Jennifer）昨日（9/10）正式踏入32歲，她相約一班好姊妹慶祝生日之餘，更同時宣布將與從事金融業的圈外男友結婚。婚訊一出，眾人都紛紛祝賀Jennifer找到人生中的Mr. Right。當日與她分享喜悅的湯洛雯、朱千雪、張嘉兒，以及「馬子妮」蔣家旻的感情生活又如何呢？當中只有一位仍然單身，網民都希望她可以早日覓得如意郎君。

岑杏賢相約一班好姊妹慶祝生日同時公布將與從事金融業的圈外男友結婚。（IG/ @jenniferjshum）

湯洛雯與馬國明愛得高調 視對方為結婚對象

33歲的湯洛雯（靚湯）與46歲的馬國明自今年6月在IG高調認愛後，就不時公開放閃隔空傳情，二人愛得大方甜蜜獲得全城祝福。雖然靚湯堅稱不會閃婚，不過就認定了馬明為結婚對象，他們早前還被傳媒影到拍拖睇樓，為結婚做好準備，希望他們盡快有好消息公布。

湯洛雯與馬國明曾在《心理追兇Mind Huner》合作，二人年齡相距13年，但外形非常合襯。（roxannetong@instagram）

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朱千雪、張嘉兒成幸福人妻 婚後淡出幕前重返校園

32歲的朱千雪去年嫁給醫生老公Justin，成為人妻後就慢慢淡出幕前。好學的她不斷進修，更由演藝界轉戰法律界。今年在金鐘著名律師行完成實習，正式投入大律師的工作。

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36歲的張嘉兒於2015年與金融才俊Nathan結婚，婚後誕下兩位囡囡Leora及Hannah，她不時在社交平台分享愛女的生活點滴，一家四口過得非常幸福。張嘉兒婚後減少幕前演出並以湊女為樂，早年更重返校園完成中大公共衛生碩士課程，勉勵大家要多做義工幫助有需要的人。

單身蔣家旻緋聞多多 網民祝願早日覓得如意郎君

其他好姊妹的感情都有着落，唯一單身的就只有「馬子妮」蔣家旻。30歲的蔣家旻上年傳出與蔡思貝舊愛麥秋成因學跳舞撻着，更被傳媒影到二人共進晚餐後，雙雙返回男方在西貢的住所過夜。不過事後他們否認戀情，麥秋成指二人只是認識多年的朋友，當日蔣家旻在屋企附近便相約食飯。加上當時領養了小狗，所以邀請對方到家中探望小狗。

30歲的蔣家旻上年傳出與蔡思貝舊愛麥秋成因學跳舞撻着。（網上圖片）

自出道以來，蔣家旻的感情生活多姿多采，先後與朱敏瀚、羅天宇、網台DJ兼製作公司老闆Martin以及婚禮統籌老闆Nic傳出緋聞，可惜都是無疾而終。5位靚女當中只剩蔣家旻仍然單身，網民都希望她早日覓得如意郎君。