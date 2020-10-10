梅艷芳57歲冥壽｜黃偉文公開《芳華絕代》手稿：職業生涯最大運氣

10月10日係一代巨星梅艷芳57歲冥壽。（視覺中國）

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10月10日係一代巨星梅艷芳57歲冥壽，雖然已經離開大家十多年，但每年呢個時候，無論係歌迷定佢嘅好友，仍然相當懷念。黃偉文呢日喺IG貼出當年為梅豔芳、張國榮撰寫《芳華絕代》歌詞手稿：「能夠有機會寫到兩位巨星這首罕有的合唱是職業生涯中最大的運氣之一。」

2002年7月，張國榮生前與梅艷芳最後一次同台演出，於紅館舞台共同演繹《芳華絕代》。（Youtube截圖）

2002年7月，張國榮生前與梅艷芳最後一次同台演出，於紅館舞台共同演繹《芳華絕代》，無綵排全靠默契，成就永恆經典！作為呢首歌嘅填詞人，黃偉文亦深感榮幸：「到現在我還是覺得，能夠有機會寫到兩位巨星這首罕有的合唱，是職業生涯中最大的運氣之一。當時也神奇地一來就完全知道該怎寫這首歌毫無猶豫，唯一猶豫過的只是擅自改動風華絕代這句成語會不會有點不好，為了Anita最後還是狠心下手了。啊還有最尾那句，是最後錄音前我才將幾個曾經出現過的版本，整合成現在我覺得最理想的樣子的。」

黃偉文梅艷芳冥壽呢日，貼出當年《芳華絕代》手稿。（IG：@concertyy）

Wyman懷念當時每年梅姐生日都可以聚首：「如果兩位沒有遠行的話，今天晚上我大概會在香港娛樂圈傳統的年度盛事『梅艷芳生日派對』上見到哥哥吧，然後我一定會很開心，因為在我這個年紀也只有在識於幼時的前輩面前才能偶爾安心地演一會兒『小孩』或者『弟弟』⋯⋯ 如今我比你們離開的時候，年紀都還要老一截了，所以『芳』華絕代傾『國』傾城的，永遠都只會是你們。願兩位在那邊玩得開心，我們還得在這邊把任務完成。勿念。」