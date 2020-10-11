【踩過界】陳庭欣「全裸」最震撼　細數10個港產跨性別角色

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。今晚（10/10）播出的第12集仍然是「跨性別人士非禮案」的故事，講述飾演跨性別人士「潘安／Annie」的陳庭欣（Toby），因未接受變性手術，便進入女廁並被他人當場揭露男兒身，而被控非禮罪的故事。

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當中最多人討論的，絕對是陳庭欣「全裸」一幕，雖然畫面經後期特效製作，但要香港小姐冠軍出身的她，在電視上以男兒身曬上半身，的確很大反差，所以陳庭欣昨晚亦有在Instagram大談當年感受，直認角色對她而言挑戰甚大：「仲記得因為要做後期嘅CG，所以有幾場戲拍嘅時候都幾尷尬下，特別有場係喺晚上大概11點，在蘭桂坊嘅一條後巷（應該是全最繁忙嘅後巷），只穿着白色打底Tube top 及褲拍攝，實在係好『難忘』。」

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雖然一直以來世界各地也不乏跨性別人士為主題的影視作品，當中包括由艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）主演的《丹麥女孩》（The Danish Girl），但香港卻因各種因素甚少拍攝這類題材，點擊下圖觀看除了陳庭欣「潘安／Annie」之外，其餘9位港產跨性別角色：