廖慧儀男友凌晨自爆慘被狠飛　女方IG已將昔日甜蜜放閃合照全刪走

2020年香港小姐競選月前已經圓滿結束，不過有多位落選佳麗依然備受網民的關注，其中一位就是任職空姐的廖慧儀。廖慧儀在參選前經已是非多多，被大爆黑歷史，曾被網民大爆她腰間位置有紋身，又有網友留言指她：「大家小心d（啲）呢個尿慧儀，周圍勾引男人，好賤格的，絞（姣）婆一個」，隨即引發起一輪罵戰。當時廖慧儀的圈外男友Sam更與她一起寸嘴反擊對方。

廖慧儀被網民大爆她腰間位置有紋身。(廖慧儀ig)

廖慧儀與Sam原本愛得高調又sweet，她的IG有大量與男友曬恩愛的放閃照。然而她早前卻被傳與無綫節目《#後生仔傾吓偈》的23歲大學KOL孔德賢（Danny）撻着，Sam更一度嬲爆於IG上公開警告Danny不要找他女友。廖慧儀事後亦表示和Sam依然是男女朋友關係。豈料事隔多日，Sam今日凌晨就突然於IG出post自爆被廖慧儀狠飛，不過未幾他已將該Post刪走了。他的IG上仍有不少他和廖慧儀拍拖時的甜蜜放閃照，可是廖慧儀的IG亦已找不到她和Sam的合照，全都被她刪走了。

Sam的IG仍有大量兩人的甜蜜照片。(Sam ig)

點擊下圖逐格睇Sam原post、廖慧儀之前與網民罵戰的留言以及她的靚相：