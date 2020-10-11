【使徒行者3】馬國明親解入行20年冇奸過真相：公司話我個樣好蠢

《使徒行者》系列一直深受觀眾喜愛，而《使徒行者3》亦即將於11月16日在香港播出，劇中主演林峯、苗僑偉、馬國明、黄智雯等人今日（11/10）均在《使徒行者3》發布會上亮相，場面鼎盛。

馬明指當年睇《使徒行者》的時候，已經被林峯和苗僑偉的帥氣表現迷倒。（梁碧玲攝）

曾在《使徒行者2》的大結局亮相的馬明是在拍攝第三輯候已非常興奮：「其實我好期待睇返《使徒3》自己嘅表現，因為我諗好多男仔都會鍾意睇卧底片，尤其當年嘅《無間道》，所以對呢類片好有興趣。」

馬明表示甚少參演警匪類型劇集。（梁碧玲攝）

馬明入行20年，終於在《使徒3》首次正式演大反派，在台上時候他衝口而出說：「公司話我個樣好蠢，唔畀我演奸角。」，在旁的司儀陸浩明打圓場說：「份人敦厚老實啫」。接受《香港01》訪問時候馬明說是跟公司苦苦哀求才能有這個機會：「我等咗好多年，我成日同TVB申請做反派，但一路以嚟我畀觀眾感覺戇直，一路都唔係好畀我去演反派，之前《飛虎》都係畀我客串兩集。嚟到今次終於可以成套都係奸，所以未拍個陣都已經好開心，所以算係我入行以嚟首次演嘅大反派。」

馬明今次同黄智雯有好多感情戲。（梁碧玲攝）

經過這一次飾演反派，馬明直言：「好玩，如果有機會我都唔介意繼續演反派，始終反派發揮空間大啲。成個感覺同我以前好唔同，譬如說《降魔的》又好，甚至以前演醫生角色都好，會發覺我今次感覺好唔同。」