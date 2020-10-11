妻夫木聰新劇《危險維納斯》接《半澤2》　開IG造勢粉絲迅破20萬

踏入10月，秋季日劇正式開鑼。

受世紀疫症影響，過去兩季的劇集排陣可謂陣腳大亂，有些延遲播出，有些縮短集數，經過長達半年的調動，來到今季總算能夠「正常播放」。素來秋季檔期是兵家必爭之「地」，日本多家電視台都會派出全年最強劇集迎戰，是故相比對上兩季，今季的陣容絕對星光熠熠，包扣唐澤壽明主演的朝日電視台劇集《24 Japan》、柴咲幸主演的NTV劇集《35歲的少女》、玉木宏主演的讀賣電視台劇集《極道主夫》、深田恭子主演的富士新劇《魯邦的女兒2》以及木村文乃主演的朝日電視台劇集《七人的秘書》，統統都香港人熟悉的日本演員，香港觀眾稍後可以透過「黃Viu煲劇平台」收看《極》、《魯》和《七》三套劇。

《危險維納斯》（危険なビーナス）周六在日本舉行記者會，妻夫木聰與拍檔吉高由里子都有亮相宣傳。（twitter）

而今晚（11/10）於TBS首播的周日劇場《危險維納斯》（危険なビーナス），則由「重量級男神」妻夫木聰主演，這是自2018年《罪人的清白》和特別劇《亂反射》之後，既是他兩年來再拍劇，更是6年來再為免費電視台演出連續劇（對上一套是2014年的富士劇《年輕人們》），加上緊接「收視王」《半澤直樹2》播出，所以格外矚目。

妻夫木聰自爆拍攝《危險維納斯》期間，因劇情需要而要給吉高由里子掌摑。（twitter）

《危險維納斯》改編自日本人氣作家東野圭吾於2016年出版的同名推理小說，講述妻夫木聰飾演獸醫手島伯朗，某天突然被一位自稱是其弟婦的矢神楓（吉高由里子飾）告之，指他的同父異母的弟弟無故失蹤，遂邀請他一同尋親，結果（約2.2億港元）的遺產爭奪戰之中。除了妻夫木聰外，同劇演員計有吉高由里子、藤岡靛、染谷將太、中村杏。在周六（10/10）舉行的記者會上，妻夫木聰自爆第一集有一幕戲相當難忘，事關他要給吉高由里子掌摑，因為對方不想NG重拍，所以決定出盡力打，結果這巴掌令妻夫木聰痛楚難擋。

《危險維納斯》改編自日本人氣作家東野圭吾於2016年出版的同名推理小說，故事包含懸疑、愛情和爭產元素。（twitter）

新劇首播前夕，妻夫木聰為了造勢，決定開設個人Instagram帳戶，由於他已入行22年，卻遲遲沒有經營個人社交平台，所以這個「遲來」的IG出現後，短短一天內已獲得超過20萬人追蹤，綾野剛、山田孝之等一線男優都在自己的IG轉發「力撐」，後者更惡搞妻夫木聰第一張上載的照片，乍看似是他擘大口想吃掉自己，貫徹其風趣性格。而妻夫木聰這張「開光」相，截至晚上10時，已累積接近10萬人點讚，認真厲害。

入行22年的妻夫木聰，周六（10/10）正式開設個人Instagram。（instagram.com/satoshi_tsumabuki_official）

IG擁有323萬粉絲的山田孝之知道妻夫木聰終於開設個人IG後，決定在限時動態出Po惡搞「賀賀佢」！（instagram.com/takayukiyamadaphoto）

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