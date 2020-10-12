型佬玉木宏主演《極道主夫》曬肌　身兼黑社會大佬加主夫角色爆笑

隨著夏季日劇告一段落，秋季日劇即將接力開播，其中改編自大野康介的人氣同名網漫、由日本型佬玉木宏主演的輕鬆喜劇《極道主夫》已於昨晚（11/10）首播，並於同日深夜登陸「黃Viu煲劇平台」。

改編自大野康介的人氣同名網漫、由日本型佬玉木宏主演的輕鬆喜劇《極道主夫》已於昨晚首播，並於同日深夜登陸「黃Viu煲劇平台」。

劇集版《極道主夫》講述前黑幫老大、人稱「不死之龍」龍（玉木宏飾）金盆洗手後轉職家庭主夫，每天都以殺氣騰騰的姿態打點家務，可是他的黑道氣質和主夫身份過於反差，因而發生連串令人啼笑皆非的爆笑趣事。

原著大野康介日前接受訪問時，提到由玉木宏擔任主角「龍」，他大讚對方有魅力，也對於華麗的演員陣容感到驚訝；還劇透劇中有許多異想天開的角色，希望觀眾會感到有趣。（Twitter圖片）

《極道主夫》在2018年2月正式於漫畫網站連載，憑著輕鬆搞笑的情節順利爆紅，更橫掃該年多個漫畫獎項、包括「全國書店店員精選推薦漫畫」第二名，累積發行量還突破200萬本，因此動漫真人化的消息傳出後，引發動漫迷熱切期待。原著大野康介日前接受訪問時，提到由玉木宏擔任主角「龍」，他大讚對方有魅力，也對於華麗的演員陣容感到驚訝；還劇透劇中有許多異想天開的角色，希望觀眾會感到有趣。

其實《極道主夫》並不是玉木宏首次扮演黑道的劇集，今年他更以「黑幫」身份生活了大半年。玉木宏先在7月開播的夏季日劇《龍之道–雙面復仇者》，飾演為家人復仇而不惜一切的黑幫「龍一」；現在再以前黑道、住家男人「龍」的身份無縫接軌演出新劇。雖然同為黑幫角色，但兩劇設定天差地遠，更令網民期待他的演出。

角色還原度高 網民派like

其實《極道主夫》並不是玉木宏首次扮演黑道的劇集，今年他更以「黑幫」身份生活了大半年。玉木宏先在7月開播的夏季日劇《龍之道–雙面復仇者》，飾演為家人復仇而不惜一切的黑幫「龍一」。（Twitter圖片）

近日劇組釋出了新一波宣傳照，玉木宏從臉上的刀疤、茶色墨鏡到柴犬圍裙，都被日本網民大讚神還原漫畫造型：「本身很喜歡漫畫，現在更期待玉木宏的演出」、「我愛玉木宏，等不及要看這部劇了」；其實《極道主夫》並不是玉木宏首次扮演黑道的劇集，今年他更以「黑幫」身份生活了大半年。玉木宏先在7月開播的夏季日劇《龍之道–雙面復仇者》，飾演為家人復仇而不惜一切的黑幫「龍一」。

由玉木宏、川口春奈和志尊淳主演的網漫改編日劇《極道主夫》，於10月11日起逢周日播出，並同日深夜於「黃Viu煲劇平台」上架。除了華麗的幕前陣容，劇集的幕後班底也十分強勁，該劇由日劇版《大叔之愛》導演瑠東東一郎執導、《99.9 不可能的翻案》宇田學擔任編劇，集近年日劇收視保證於一身，作為日劇迷、原作讀者或者是玉木宏的粉絲們都不能錯過。

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