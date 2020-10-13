收視滯後報告｜《錦繡南歌》拉低表現　改播《三十而已》更好？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是9月28日至10月4日。上次報告提到，兩套黃金檔劇收視確實一般，幸好有《愛•回家之開心速遞》撐著26點這個關口，但到了今星期，連該劇也跌至24.3點，《錦繡南歌》和《C9特工》未有起色之餘還繼續下跌，看來要好好研究一下對策。

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《錦繡南歌》由上星期的19.9點，下跌至18.7，TVB頭兩星期在星期六加推一集，但其實由第三個星期開始，已經變成星期六加推兩集（即連播兩集），速度再增加，有可能是因為看收視一般，唯有盡快播完。其實播外購內地劇並不是最大問題，因為曾經成功過，但可能題材和演員上要考慮得比多，過往成功的《廷禧攻略》和《倚天屠龍記》分別有佘詩曼和三哥，但《錦繡南歌》只有張兆輝，明顯有段差距。其實TVB可以選擇播《三十而已》，反正已買了在myTV SUPER播放，一來話題性高，二來有高海寧坐陣，相信比《錦繡南歌》會更多。

高Ling大巴摑二奶江疏影。（網絡截圖）

《C9特工》其實在早前的劇評已有提及，它的局限性太多，低成本的特工劇，唯有向喜感、家庭溫馨方向埋手，這種小品劇更應該放在八點半的檔期，一家人茶如飯後輕鬆一下，放在九點半略嫌有點沉悶，尤其前三套九點半劇分別是《反黑路人甲》、《殺手》和《飛虎之雷霆極戰》，都是極重張力和大製作，有比較之下，收視下跌幾乎是意料之內。

收視低可以有好多原因。（劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均24.3點，最高收視周一(28日)晚26.6點。《錦繡南歌》周一至五平均18.7點，最高收視周一（28日）晚20.3點。《C9特工》周一至五平均19.6點，最高收視周一(28日)晚21.4點。《踩過界》周二至五平均5.9點，最高收視周三(30日)晚6.4點。

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