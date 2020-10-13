【多圖】韓東君做GYM後外貌進化　潮玩「兄弟抱」友情升級

電視劇《無心法師》的男主角韓東君，劇集在港播出時已俘虜了不少女粉絲，大讚他是陽光男孩，而該劇亦不經不覺拍到第三輯，其實韓東君不但靚仔，而且甚為喜歡做gym，不時在幕前展示一身健碩肌肉，近年他的外貌被讚愈來愈成熟，而且清楚見到雙眼皮，更激似人氣小生黃曉明，型到爆裂。

韓東君憑《無心法師》走紅，靚仔又大隻。（劇照）

韓東君以2015年的內地劇《無心法師》爆紅，飾演不老不死的無心，俘虜不少中港粉絲，英俊外貌，加上一身毫無違和感的健碩肌肉，當年被封為「小吳彥祖」，瞬間在圈中走紅，除了三輯《無心法師》擔當男主角，之後又在《三國機密之潛龍在淵》飾演司馬懿，今年還有綜藝節目《夏日衝浪店》，百分百是豐收年。

韓東君擁有雙眼皮，臉形修長，跟出道時判若兩人。（韓東君微博）

下圖有韓東君外貌進化：

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曾在加拿大升學的韓東君，於2012年回流入讀上海戲劇學院表演系，首部作品是《神鵰俠侶》的武修文，但去到拍攝《無心法師》，韓東君的外貌卻有顯著改變，由小眼睛變成雙眼皮大眼睛，圓臉變成臉頰修長，或許外貌上的改變，跟他喜歡做gym有關，修身而令外形改變，近日他Po出跟好友俞灝明一起做gym外，還潮玩「兄弟抱」，互相抱起對方自拍，友情再次昇華，而韓東君的樣貌亦變得更為成熟，輪廓深邃，甚至激似內地小生黃曉明，靚仔到暈。

黃曉明外貌其實亦在進化，愈變愈型。（黃曉明微博）

同場加映麥明詩行山美圖：