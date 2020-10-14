Emily in Paris｜Mindy超唱得　Ashley Park靠靚聲令劇組改寫故事

Netflix出品的《Emily in Paris》在全球掀起風潮，全因能在疫情下滿足大家想看靚人靚景的慾望。除了主角Lily Collins的靚樣夠搶鏡之外，一眾靚仔的外表亦十分養眼，配合靚人靚景，令人看完第一集之後便欲罷不能地追看落去。

另一位搶鏡人物是對Emily熱心相助的朋友，中國「拉鍊大王」的女兒「Mindy」，戲中她大展歌喉，演唱Sia的《Chandelier》表現技驚四座.（IG@ashleyparklady）

除了Lily Collins和型男鄰居「Gabriel」（Lucas Bravo飾演），相信另一位搶鏡人物便是對Emily熱心相助的朋友，中國「拉鍊大王」的女兒「Mindy」，戲中她大展歌喉，演唱Sia的《Chandelier》時技驚四座，更有觀眾懷疑她是「咪嘴」。其實戲外的「Mindy」歌唱實力雄厚，現實中，她曾在球賽演唱美國國歌引來全場歡呼。

Ashley Park 3歲學跳舞、5歲學彈琴，中學加入合唱團，更在全國比賽奪得第二名的好成績。（IG@ashleyparklady）

這位擁有好歌喉的亞洲臉孔是韓裔美籍女演員Ashley Park，出身於美國加州，年僅29歲，表演經驗卻相當豐富。Ashley Park於3歲學跳舞、5歲學彈琴，中學期間曾創辦學校首個女子無伴奏合唱團，更在全國比賽奪得第二名的好成績。

Ashley Park在15歲時卻不幸地被診斷患有急性骨髓性白血病，期間她曾與家人前往紐約欣賞百老匯作品，同時暗暗立下決心，決意要在離開醫院後到人群中表演。（IG@ashleyparklady）

Ashley Park在15歲時不幸地被診斷患有急性骨髓性白血病，期間她曾與家人前往紐約欣賞百老匯作品，同時暗自立下決心，決意要在離開醫院後到人群中表演。之後她不斷爭取機會表演，累積經驗。從密歇根大學的音樂劇場演出系（Musical Theater）畢業後，她在2014年以《Mamma Mia!》作為百老匯處女作出道，其後參演音樂劇《Mean Girls》，更憑此劇入圍格萊美獎（Grammy Award）的「最佳音樂劇專輯」及東尼獎（Tony Award）「最佳音樂劇女主角」（Best Featured Actress）。

Ashley Park於今年3月受邀在Madison Square Garden舉行的籃球賽演唱美國國歌，唱Live都毫不失色，飆高音時更引來全場歡呼，歌唱實力毋庸置疑。（IG@ashleyparklady）

劇組為Ashley加入歌手設定

Ashley Park的歌唱實力亦有保證。她於今年3月受邀在Madison Square Garden舉行的籃球賽演唱美國國歌，唱Live都毫不失色，飆高音時更引來全場歡呼，歌唱實力毋庸置疑。外國傳媒報道，《Emily in Paris》開鏡前進行選角，創作人Darren Star最初原本沒有為「Mindy」加入歌手的設定，但他1欣賞完Ashley Park在音樂劇《Mean Girls》的演出後，決定加入這個部份，她說：「我想當時他們已寫好三集劇本，當我正前往參加Camera Test的時候，他打來問我，如果將Mindy的角色加入唱歌元素是否OK？」結果此舉令「Mindy」的角色性格更具吸引力，甚至比「Emily」更能討觀眾歡心。有傳聞指，因為Ashley Park演唱太出色，如果真的開拍第二季，觀眾很大機會能夠欣賞其美妙歌喉。

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