「朱凌凌」吳偉豪相距10年姊弟戀曝光　細數女大男小5大優點

22歲TVB小鮮肉吳偉豪憑《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」一角成功入屋，日前爆出他秘戀32歲金髮女友，雖然二人年齡相差10歲，但無損二人的合襯程度。姊弟戀與傳統婚戀觀有落差，但拋開世俗眼光，其實女大男小的戀愛也有不少好處。

吳偉豪與女友(右)年紀相差10年，不過外貌上不太看得出來。（IG圖片）

一、姐姐表現成熟 不會像小女孩那樣哭鬧

姐姐也許已經歷過幾次戀愛，從每段感情中跌跌碰碰地成長，更懂得如何成熟地面對感情，及處理自己的情緒，雖然不至於完全沒有弱點，但比起小女孩，在處理感情問題上，更知進退，男方不用像照顧小女孩那樣疲憊，能在這段感情中得到更多快樂。

二、姐姐的母愛令男生感覺備受照顧

女人面對比自己小的男生，容易產生照顧對方和保護對方的母性，也許有些姐姐是擅長照顧男方的生活，有些則是擅長在心靈上給予更成熟冷靜的建議，令男生在這段感情中獲得不只有拍拖的快樂，還有心靈上的成長。

羅仲謙與楊怡年齡相差5年，她的成熟持家令男方無後顧之憂，更放心去闖事業。（IG圖片／tavia_yeung）

三、小男生更有心思製造驚喜

小男生更有精力和時間去花心思為另一半製造驚喜，令女生獲得久違的感動，如果是跟比自己年長或同齡的男生拍拖，也許對方更有財力去安排高級晚餐或高消費活動，不過也不及小男友親手炮製的驚喜來得感動。

四、姊弟戀令女人更有活力更長壽

與比自己年輕的人拍拖，為了拉近距離，更注重保養，打扮也會更年輕，自己也會愈來愈有活力，有調查顯示姊弟戀中的女方壽命更會比較長。

「小鮮肉收割機」蕭亞軒每任男友都比自己細許多，現任男友黃皓(Justin)比自己小16歲，她也一直Keep住年輕，從外形上不會與對方差距太大。（影片截圖）

五、女大男小性生活契合度更高

其實姊弟戀在性方面的契合度更加完美，因為男性性能力的高峰從20歲開始，性慾需求的頂峰在30歲之前，至40歲就開始力不從心；而女性性慾高峰則在30歲開始，至40歲仍需求旺盛，因此從生理層面來說，女大男小的性生活會更美好。

洪欣在2009年同張丹峰結婚，雙方年齡相差9歲。（視覺中國）

當然姊弟戀亦會有不少問題，例如有機會在經濟方面有落差，令雙方有不同壓力；或婚後未能享受太多二人世界便要馬上準備生孩子；又或年齡相差太大而成為「丁克夫妻」（無子女夫妻）。不過畢竟每段關係都要面對不同問題，兩個人相愛，共同解決不同難題，本來就是情侶夫妻之間的課題。

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