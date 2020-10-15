踩過界｜李佳芯與王浩信激吻戲未算最誇　曾與楊明咀嘴埋心理創傷

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者》前兩季為之後的《使徒行者3》鋪路之後，無綫又再重播《踩過界》為11月首播的《踩過界II》做定熱身。經過交代「盲俠」的悲慘身世以及父子關係決裂的戲碼之後，今晚（14日深夜）的故事就將劇中多人的愛情故事作中期結算，而最顯著的一幕，定必是濕身Never（李佳芯）與盲俠（王浩信飾）的激嘴戲，事關在二人激吻的同時，喜歡盲俠的「癲姐」（蔡思貝飾）正躲在床下底，而喜歡Never的GoGo（張振朗飾）則突入「激嘴」現場，氣氛尷尬。

重溫Never與盲俠的激嘴戲：

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上述一場戲雖然非常「激烈」，但仍未算佳芯最激的一段。正所謂好戲在後頭，同樣在《踩過界》中，稍後集數就會出現一場李佳芯大戰張振朗的戲份，除了互相掃背之外，張振朗還抬起佳芯大腿，繼而愛撫臀部，此戲碼絕對稱得上是佳芯最激的一場！

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而講到佳芯自己最深刻的一次咀嘴戲，就一定是她人生的第一次咀嘴戲，也是她人生第一次正式擔任演員的演出。李佳芯在節目《如果這樣生活》內就到：「第一次拍劇係得兩、三場戲，就係講我做一個楊明嘅前女友，搵返前男友後狂追猛打嘅一個角色。第一場就就話見到個前男友，好掛住佢，一見面就攬住佢係咁錫錫錫。我第一次開鏡就要咁錫錫錫喇！嗰時個心理創傷幾大呀！話晒人哋都係女仔人家嚟！」如此這般，楊明就成為佳芯獻上劇集初吻的對象，亦在佳芯的心裡劃下一道永久的傷疤，案發現場就是《單戀雙城》。

重溫佳芯的心理創傷：

同場加映：

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