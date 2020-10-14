高橋一生NHK新劇年底播　荒木飛呂彥《岸邊露伴》真人版造型公開

近年憑《民王》（2015）與《四重奏》（2017）兩套日劇而人氣急升的男優高橋一生，將於今年12月有新劇推出。 撰文：游大東

（網上圖片）

日本放送今日（14/10）透過劇集官方網站「NHK DRAMA」宣布，一連三集的特別劇《屹立不倒的岸邊露伴》（岸辺露伴は動かない），將於12月28日至30日播出，並同時公開男主角高橋一生（岸邊露伴）的硬照，以經典鋸齒狀頭帶箍起飄逸瀏海，再身穿白色企領長衫上衣和黑色外套，造型設計跟原著設定可謂甚為相似。

對於今次NHK開拍真人版，動漫迷和高橋迷都難掩興奮，紛紛留言：「高橋很可以！」、「天啊！期待！」、「超適合呀！」、「X的我直接高潮！」但亦有人直言自己雖是高橋的支持者，但無法接受他扮演露伴老師。另一方面，熟悉日本流行文化的作家紅眼則說，2017年上映的《不滅鑽石》真人版電影（山崎賢人飾演主角東方仗助）美術製作「太弱雞」，今次只要稍有進步便已收貨。

（網上圖片）

（網上圖片）

岸邊露伴是日本殿堂級漫畫家荒木飛呂彥筆下《JoJo奇妙冒險 第四部 不滅鑽石》（ジョジョの奇妙な冒険 Part4 ダイヤモンドは砕けない）登場的漫畫家角色，亦是同系列的超經典角色，更是荒木飛呂彥自己於漫畫裏的自身投射，在創作作品時不容許一絲妥協，兼具「天堂之門」的替身能力，可以將人變成一本書，讀取別人的人生經驗和想法，也可以利用寫入敘述，改變他人行為。

《不滅鑽石》於1992年至1995年間於《週刊少年JUMP》刊登，連載結束後，荒木飛呂彥延伸創作番外篇漫畫《屹立不倒的岸邊露伴》及小說《岸邊露伴完全不叫喊 ─ 短篇小說集》（岸辺露伴は叫ばない），以岸邊露伴作為主角，而今次特別劇將會改編漫畫中的《富豪村》和《D.N.A》，以及小說中的《庫瑕嘎啦》（くしゃがら）三個故事，其餘參演的藝人包括森山未來、中村倫也、飯豐萬理江、柴崎楓雅和瀧内公美等，每集約50分鐘，由《JoJo奇妙冒險》動畫系列的編迄小林靖子編寫劇本，而原創音樂則由活躍日本爵士音樂界的菊地成孔負責。

星期日播出劇集▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

星期一播出劇集▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

星期二播出劇集▼▼▼

星期三播出劇集▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

星期四播出劇集▼▼▼

星期五播出劇集▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

星期六播出劇集▼▼▼