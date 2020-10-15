陳嘉倩被忠粉力數五宗罪　被指愛擺阿姐款兼且目中無人

無綫前新聞主播陳嘉倩是不少男士心目中的女神，而離巢後她的發展亦很好，即使在疫情下，依然Keep住有工開，節目和廣告拍個不停。然而最近卻傳出她工作態度差，傾合作或是接受傳媒訪問都要對方等逾1小時，被指愛擺「阿姐款」。而昨日更有自稱是嘉倩的「忠粉」爆料，提供短片力數她五宗罪。

陳嘉倩是不少男士心目中的女神。(陳嘉倩IG)

該名粉絲聲稱自己有幸與嘉倩一起拍攝廣告，但卻親眼目睹了女神港女的一面，令他大失所望。嘉倩被指控的五宗罪包括一：對新人黑口黑面，爆料者指當日嘉倩與周子揚以及新演員黃以諾拍廣告，黃以諾因為頻頻NG關係，站在一旁等埋位的嘉倩即表現有點不耐煩，更黑口黑面睥着黃以諾。二：嘉倩站在通道中間補妝，阻礙了另外兩位演員綵排，被指目中無人。三：嘉倩當着男工作人員面前用雙手拉扯胸圍調整位置，女神形象破滅。四：該廣告講述嘉倩深受鼻鼾困擾，可是其經理人突然以保女神形象為由拒拍，要臨時改劇本。五：因為要準時收工而拒拍最後的求婚戲，結果廣告出來的效果不完整，要工作人員OT重組故事和剪輯修改。

嘉倩被人力數她五宗罪。(陳嘉倩IG)

爆料者又指該廣告由早上10時拍至下午3時，但嘉倩化妝超過1小時，加上臨時改劇本，拖延了拍攝進度，正式拍攝時間只得3小時，補拍亦要另計錢給嘉倩。嘉倩對於有關的指控就回覆《香港01》表示：「好奇怪，當日現場我哋都拍攝融洽，唔知點解會有呢單新聞，都有啲無奈呀。我相信做好自己就得。我地一般拍攝都跟返call sheet去做，當日準時到達，正常完成拍攝。至於價錢嗰啲要問返公司先清楚，錢銀嗰啲我都唔知嘅。」

嘉倩坦言對有關指控感無奈。(陳嘉倩IG)

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